Марихуана, игорный бизнес и земля: ЦИК зарегистрировала 5 инициативных групп всеукраинского референдума

Об этом сообщает пресс служба ЦИК .

Комиссия зарегистрировала 5 инициативных групп референдума по народной инициативе, которые были образованы на собрании граждан в пгт Камышеваха и пгт Кушугум, в пгт Михайловка, а также в селе Преображенка и в городе Токмак Пологовского района.



Группы планируют организовать сбор подписей избирателей для вынесения на референдум вопросов:

"Поддерживаете ли Вы возможность продажи земель сельскохозяйственного назначения в Украине?"

"Поддерживаете ли Вы приватизацию путем продажи объектов большой приватизации в Украине?"

"Поддерживаете ли Вы предложение, чтобы газ, который добывается на территории Украины поставлялся гражданам Украины с целью использования в бытовых нуждах и государственным и коммунальным предприятиям, учреждениям и организациям по цене, которая включает цену его добычи и надбавку к цене добычи не более 30 процентов? "

"Поддерживаете ли Вы легализацию игорного бизнеса в Украине?"

"Поддерживаете ли Вы легализацию наркотика марихуана в Украине?"

ЦИК установила срок сбора подписей под этими инициативами: до 24 ноября.