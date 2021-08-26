Марихуана, игорный бизнес и земля: ЦИК зарегистрировала 5 инициативных групп всеукраинского референдума
Центральная избирательная комиссия обработала документы по инициативе проведения всеукраинского референдума по результатам собраний в 5 населенных пунктах Запорожской области
Об этом сообщает пресс служба ЦИК .
Комиссия зарегистрировала 5 инициативных групп референдума по народной инициативе, которые были образованы на собрании граждан в пгт Камышеваха и пгт Кушугум, в пгт Михайловка, а также в селе Преображенка и в городе Токмак Пологовского района.
Группы планируют организовать сбор подписей избирателей для вынесения на референдум вопросов:
- "Поддерживаете ли Вы возможность продажи земель сельскохозяйственного назначения в Украине?"
- "Поддерживаете ли Вы приватизацию путем продажи объектов большой приватизации в Украине?"
- "Поддерживаете ли Вы предложение, чтобы газ, который добывается на территории Украины поставлялся гражданам Украины с целью использования в бытовых нуждах и государственным и коммунальным предприятиям, учреждениям и организациям по цене, которая включает цену его добычи и надбавку к цене добычи не более 30 процентов? "
- "Поддерживаете ли Вы легализацию игорного бизнеса в Украине?"
- "Поддерживаете ли Вы легализацию наркотика марихуана в Украине?"
ЦИК установила срок сбора подписей под этими инициативами: до 24 ноября.
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