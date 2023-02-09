Мариинский парк – забытая большинством братская могила
Там может быть памятник украинцам, которые отдали свою жизнь в боях за Украину или были замучены оккупантами и похоронены на территории парка
Сегодня наконец-то Ватутин снят с постамента. Присутствие оккупанта в трех шагах от Верховной Рады было чистым кощунством. Присутствие его на земле, где похоронены жертвы советской оккупации – свирепый абсурд, потому что Мариинский парк – забытая большинством братская могила.
Мы привыкли к Мариинке, как к красивым дорожкам-скамейкам, но этот парк — некрополь. Где-то там похоронены трое членов Центральной Рады, младший сын гетмана П. Скоропадского — гетманич Павел, Сечевые стрельцы, защитники Киева конца октября 1917 года, погибшие в бою под Мотовиловкой, погибшие во время мятежа большевиков на Арсенале, как украинцы, так и предатели.
Там похоронены три члена Центральной Рады, младший сын гетмана П. Скоропадского – гетманич Павел, сечевые стрелки, защитники Киева конца октября 1917 года, погибшие в бою под Мотовиловкой, погибшие во время мятежа большевиков на Арсенале
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Но большинство – жертвы большевистского террора 1918 – 20 лет. Скорее всего, речь идет о количестве до 5 тысяч человек.
Реально ли обнаружить, где именно были места массовых захоронений? Вопросы к профильным специалистам. Но единственным памятником, имеющим право быть в Мариинке сейчас, может быть памятник украинцам, отдавшим свою жизнь в боях за Украину, или замученных оккупантами и похороненных на территории парка. И следует парк от оккупантов продезинфицировать.
Об авторе. Виталий Гайдукевич, журналист
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