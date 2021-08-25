Марченко ожидает перевыполнения госбюджета по доходам в 2021 году
Министр финансов Сергей Марченко ожидает перевыполнения государственного бюджета по доходам в 2021 году
Об этом Марченко сказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина".
"Оно (перевыполнение, - ред.) точно будет. Вопрос в том, что парламент уже несколько раз вносил изменения в бюджет на 2021 год на 13 млрд грн и почти на 9 млрд грн", - цитирует агентство слова Марченко.
При этом он отметил, что с министерством эти изменения согласованы.
"Так что у нас технически возникло перевыполнение доходов и недовыполнение заимствований, было несколько протокольных решений правительства, чтобы переформатировать роспись о том, чтобы за счет доходов профинансировать расходы, финансирование которых ожидалось за счет заимствований. У нас увеличивалась роспись на эти периоды по доходам ", - пояснил министр.
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