Об этом глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко сообщил сегодня, 24 июля 2022 года, в Telegram.

"После вчерашнего утреннего удара по Одесчине, российские пропагандисты не придумали ничего лучше, чем сказать, что мы сами себя обстреляли. Но когда ракеты в небе над Одессой видела половина города – такая версия не очень сработала", – сказал он.

Также Марченко сообщил, что после осуждения удара международным обществом, россияне начали ссылаться на то, что именно зерно и инфраструктура, необходимая для его экспорта, якобы не были атакованы.

"Но порт - это и есть инфраструктура, необходимая для вывоза зерна. Как вообще можно делать такие тупые и бессмысленные заявления?", - прокомментировал Максим Марченко.

23 июля, россияне нанесли массированный ракетный удар по Одессе, из-за чего загорелся морской порт.

В МИД Украины заявили, что обстрел Одессы - это "плевок президента РФ Владимира Путина в лицо генсеку ООН и турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану", при посредничестве которых была достигнута договоренность о разблокировании морских путей экспорта зерна из Украины ("зерновой коридор").

24 июля в Мининфраструктуры рассказали, как будут экспортировать зерно из Украины.

Министерство иностранных дел РФ признало, что удар по морскому порту в Одессе нанесли российские военные.

Эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев заявил, что Россия не будет соблюдать договоренности о транспортировке украинского зерна.

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