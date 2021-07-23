Марченко обсудил с временным поверенным США сотрудничество с МВФ, реформу госбанков и налоговые нововведения законопроекта №5600
Министр финансов Украины Сергей Марченко встретился с Временным поверенным в делах США в Украине, заместителем помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джорджем Кентом - обсудили сотрудничество с МВФ и налоговые инициативы в рамках законопроекта № 5600
Об этом передает пресс-служба Минфина.
Как отмечается, стороны обсудили продолжение программы сотрудничества с МВФ, реформированияе государственных банков, экономическую ситуацию в Украине, налоговые инициативы в рамках законопроекта № 5600.
Участники встречи заявили о дальнейшем сотрудничестве для развития отношений между Украиной и США. Представители США заверили, что будут продолжать поддерживать Украину во внедрении реформ для обеспечения ее успеха на европейском пути.
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