Марченко обсудил с временным поверенным США сотрудничество с МВФ, реформу госбанков и налоговые нововведения законопроекта №5600

Об этом передает пресс-служба Минфина.

Как отмечается, стороны обсудили продолжение программы сотрудничества с МВФ, реформированияе государственных банков, экономическую ситуацию в Украине, налоговые инициативы в рамках законопроекта № 5600.

Участники встречи заявили о дальнейшем сотрудничестве для развития отношений между Украиной и США. Представители США заверили, что будут продолжать поддерживать Украину во внедрении реформ для обеспечения ее успеха на европейском пути.

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