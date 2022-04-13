"Марченко - холостячка", "места за Стуса" и многое другое: подборка лучших мемов об аресте Медведчука
Украинцы креативно и с позитивом отреагировали на арест лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука
Эспрессо.TV собрал подборку лучших мемов об аресте Медведчука.
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