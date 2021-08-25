Марченко допустил продление программы МВФ для Украины на полгода

Об этом пишет Интерфакс-Украина .



"Это обсуждается, однако окончательного решения еще нет. То есть продление программы stand-by на полгода возможно. Но говорить о таком продлении пока рано", - цитирует агентство слова Марченко.



Он добавил, что решение нужно согласовать с партнерами.



Марченко добавил, что Украина ожидает миссию фонда в сентябре. Министр отметил, что приезд миссии осенью был инициативой исполнительного директора МВФ Кристалины Георгиевой.

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