Марченко допустил продление программы МВФ для Украины на полгода
Министр финансов допустил продление текущей 18-месячной программы stand-by с Международным валютным фондом (МВФ) еще на полгода
Об этом пишет Интерфакс-Украина .
"Это обсуждается, однако окончательного решения еще нет. То есть продление программы stand-by на полгода возможно. Но говорить о таком продлении пока рано", - цитирует агентство слова Марченко.
Он добавил, что решение нужно согласовать с партнерами.
Марченко добавил, что Украина ожидает миссию фонда в сентябре. Министр отметил, что приезд миссии осенью был инициативой исполнительного директора МВФ Кристалины Георгиевой.
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