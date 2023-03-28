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Марченко: Для покрытия насущных нужд Украине необходимо $14 млрд

28 мартa, 2023 вторник
07:37
Экономика Сергей Марченко

В этом году Украине необходимо 14 млрд долларов для покрытия наиболее критических потребностей

Об этом сказал министр финансов Сергей Марченко во время онлайн-включения на первом мероприятии в рамках вновь созданной Платформы по восстановлению Украины, передает Укринформ.

"Самые критические потребности на 2023 год составляют уже $14 миллиардов. Мы сейчас активно занимаемся поиском возможных источников, как нам профинансировать эту потребность", - отметил он.

Эта сумма необходима для восстановления жилья, социальной инфраструктуры, школ, больниц, детских домов, а также для восстановления бизнеса, создания условий для его работы.

На минувшей неделе Всемирный банк провел оценку потерь Украины в результате российской агрессии и заявил, что потребность в восстановлении оценивается на уровне $411 млрд, напомнил министр.

Украина определила пять приоритетов для восстановления на этом этапе:

  • энергетическая инфраструктура
  • гуманитарное разминирование
  • восстановление жилья
  • критическая и социальная инфраструктура
  • поддержка малого и среднего бизнеса

Так, по словам Марченко, с октября 2022 года энергетическая инфраструктура Украины подверглась 14 ракетным атакам, повреждена почти половина электростанций. В настоящее время восстановлены ключевые возможности для поставки электроэнергии, но остается необходимость в ремонте уничтоженной инфраструктуры.

Также в Украине "имеют риск быть заминированными" 250 тыс. кв. км – это больше территории Великобритании. На разминирование в этом году нужно минимум $400 млн, говорит министр.

В свою очередь за границу вынуждены были уехать 8,1 млн украинцев, 5,4 млн стали внутренними переселенцами. Многие беженцы хотят вернуться домой, но просто некуда. Поэтому Сергей Марченко отмечает "критическую важность" найти возможность построить жилье. Эта потребность оценивается в $1,9 млрд.

На восстановление мостов, дорог, учебных заведений и другой социальной инфраструктуры в 2023 году необходимо $5,7 млрд.

А потребность в поддержке бизнеса эксперты оценивают в $2,7 млрд. Однако Украина не сможет поставить экономику на ноги без привлечения инвестиций извне, говорят в Минфине.

Общество
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