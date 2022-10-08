Посмотрел поразительное расследование Бигус.инфо о телекомпании "Кинокит".

Это просто безнравственно. Считаю, что Национальное антикоррупционное бюро должно немедленно возбудить уголовное дело против руководителей Офиса президента, откровенно мародерящих государственный бюджет во время войны.

Схема такова:

1. Через начало войны Офис президента запрещает самостоятельный эфир всем телеканалам и создает единый телемарафон (нарушающий свободу слова, но это отдельный вопрос, расследование — о коррупции).

2. Производить большинство контента для этого единственного телемарафона на всех телеканалах. Офис президента уполномочивает государственный телеканал "Рада". Но телеканал, у которого есть свой значительный бюджет и штат рабочих, почему-то отказывается это делать самостоятельно. И потому заказывает производство телемарафона... коммерческой компании "Кинокит", которая принадлежит через подставные лица заместителю главы Офиса президента Кириллу Тимошенко.

3. Платит за это телеканал "Рада" деньги налогоплательщиков - 10 миллионов гривен в месяц — непомерные деньги за контент, который гонит в эфир "Кинокит". Компания Тимошенко во время войны хорошо раскручивается путем коррупционного неконкурентного сговора.

4. Этого не было в сюжете, но я посмотрел, а сколько у нас тратит государство на содержание телевизионных средств массовой информации в 2022 году, может, никто другой не может делать телемарафон? Мы содержам четыре государственных вещателя:

4.1 Общественное вещание – 1,873 миллиарда гривен (в 2021-м – 2,2 миллиарда).

На самом деле один этот телеканал с большим штатом работников, с несколькими мощными редакциями, машинами, многими офисами и современным оборудованием для всех видов съемки должен быть обязан делать телемарафон, причем Общественное это сделало бы несравненно более высокого качества, чем какой-то "Кинокит".

4.2. Телеканал ДОМ – 362 миллиона гривен (в 2021-м – 977 миллионов гривен). Этот телеканал не имеет никакого влияния и значения, один из непонятных проектов ОП, который налогоплательщикам не объясняется.

4.3. Русскоязычный телемарафон FreeDOM – 165 миллионов гривен. Есть ли смысл тратить средства налогоплательщиков на русскоязычный телемарафон, и смотрит ли кто вообще этот проект ОП?

4.4. Телеканал "Рада" – 407 миллионов гривен. (в 2021-м – 84,7 миллиона гривен). Канал занимается не освещением работы парламента, а пропагандой одной партии и борьбой с критиками власти под руководством ОП. Следует ли на это тратить средства налогоплательщиков?

В общей сложности: 2 миллиарда 905 миллионов гривен налогоплательщиков потратит государство на свое телевизионное вещание в 2022 году. Для понимания цен в военном измерении это приблизительная стоимость более 26 тысяч квадрокоптеров Mavic-3.

Но эти ресурсы не используются, и ключевой проект государственного вещания государственный канал покупает у маленькой компании, никогда не занимавшейся телевизионными новостями, и за 10 миллионов забивает значительную часть телеэфира каким-то низкопробным трэшем, не стесняясь вместо производства видеосюжетов зачитывать зрителям с экрана твиты и посты госслужб и советников Офиса президента. Поскольку если в эфире Зеленский, Ермак и сам Тимошенко каждые 10 минут, то можно делать все. Когда большинство других продакшенов вынуждены были закрыться из-за войны, компания Тимошенко в доходах.

Уверен, что по результатам расследования Бигус.инфо Национальное антикоррупционное бюро должно возбудить уголовное дело против мародеров, использующих войну, чтобы зарабатывать и тянуть из бюджета в то время, как страна по гривне смахивает на квадрокоптеры, машины, оптику, связь, форму, вооружения, которые Офис президента не финансировал до войны и не финансирует сейчас — выглядит так, что для офиса Зеленского собственный пиар стоит дороже победы. Это и есть коррупция.

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Об авторе: Юрий Бутусов, журналист, воин ВСУ.

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