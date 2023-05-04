Марафон "Из пламени родились"

Приглашаем вас на пресс-конференцию благотворительного марафона в поддержку проекта создания современного приемного отделения Национального военно-медицинского клинического центра "Главный военный клинический госпиталь". Марафон инициировали два парня военных, которые были когда-то пациентами госпиталя.

Сергей Храпко и Александр Швецов.

Александр Швецов был призван на военную службу в 29 лет, сейчас ему 38. 31 марта 2014 года для него началась война. 4 июля в окрестностях Луганска Александр получил огнестрельное осколочное сквозное ранение левой голени с повреждением подколенной артерии. Потерял 2 литра крови. Операция шунтирования артерии оказалась не эффективна. Кровоток не восстанавливался. 5 июля врачи приняли решение о безотлагательном хирургическом вмешательстве и ампутировали левую ногу на уровне бедра. За правую ногу сражались более полугода.

Саша вернулся домой после лечения и протезирования, осознав, что его собственная жизнь изменилась и теперь нужно овладевать новыми реалиями. Он прошел этот путь сам, и помогает многим раненым собратьям. Все эти годы он организовывал поездки для ветеранов. Показывал им мир и учил жить с протезом. В первые дни широкого наступления он один из первых начал приезжать и помогать больнице. Он активно объясняет, почему протезироваться лучше в Украине. На своем примере. Принимал и участвует в Играх Непокоренных.

Сергей Храпко попал в госпиталь в 2015 году, отделение гнойной хирургии. 45 лет – двое детей. Киевлянин Сергей Храпко потерял левую руку и левую ногу 16 мая 2015 года, в результате минометных обстрелов в окрестностях села Луганское, Бахмуцкого района. 20 операций. Куча перевязок. Сложное протезирование. Новая жизнь. Сергей активно поддерживает собратьев в реабилитации. Сам стал волонтером и помогает другим. Принимал и участвует в Играх Непокоренных.

Дистанция, которую должны пройти ребята навстречу друг другу – 120 км. Это 171 480 шагов. Сергей выходит из Киева, Александр из Житомира. Где-то на трассе они должны встретиться. Старт 15.05 в 12.30 от табличек "конец Киева" и "конец Житомира". Каждый шаг для них - это непростые усилия. Но желание помочь раненым гораздо сильнее. В ваших силах доказать им, что все их усилия не напрасны. Каждый донат в 22 гривны – это один шаг. Чтобы решить задачу, нужно 165 156 донатов. Конечная цель – сбор средств на гастроскоп стоимостью 3633420.

Мы верим, что все усилия наших невероятных героев не напрасны, но нуждаемся в вашей поддержке и огласке.

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