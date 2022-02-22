"Манияк-диктатор с ядерной кнопкой, для которого ничего не стоит жизнь собственных граждан": Княжицкий о подписании Путиным указа о признании "Л/ДНР"

Об этом он написал в facebook .

"Меня не так испугало "признание" собой же давно оккупированных территорий, как то, что час говорил маньяк-диктатор с ядерной кнопкой. Что остановит мужчину больного, для которого ничего не стоит ни жизнь собственных граждан, ни жизнь вообще?", - отметил он.

По его словам, немцы прошли трудный путь очищения от гитлеризма и нацизма, однако последствия остались.

"У россиян свой путь очищения еще впереди. А нам нужно очищаться от инфантилизма, безответственности, коррупции, непрофессионализма. Особенно на выборах и в государственном управлении", - добавил нардеп.



Напомним, что в понедельник, 21 февраля, Владимир Путин подписал указы о решении признать "государство" террористических организаций "ЛНР" и "ДНР" , формально контролирующих оккупированные Россией территории Луганщины и Донетчины. В указах о признании "Л/ДНР" Путин официально поручил отправить в ОРДЛО российские войска.



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