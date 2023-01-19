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"Манипуляция правдой со стороны России достигла еще одного позорного предела": Боррель о заявлениях Лаврова, который сравнил россиян с евреями во время Холокоста

19 января, 2023 четверг
20:45
Мир

Верховный представитель Европейской комиссии Жозеп Боррель отреагировал на злоупотребление Россией темой Холокоста в ходе ее нынешней агрессии

Заявление Борреля опубликовано на официальном сайте Еврокомиссии.

Боррель подчеркнул, что современная Европа "была построена на пепле Холокоста", что является "ужасным наследием европейской истории". Он назвал комментарии Лаврова, сравнившего россиян с евреями во времена Холокоста, "неуместными и неуважительными".

"Последние комментарии министра иностранных дел России Лаврова, обвинившего "Запад" в поиске "окончательного решения" для России, абсолютно неуместны, неуважительны и топчут память шести миллионов евреев и других жертв, которые систематически убивали во время Холокоста. Это в дополнение к предыдущим антисемитским высказываниям министра Лаврова", – подчеркнул Боррель.

Верховный представитель Еврокомиссии отметил, что манипулирование Кремля правдой "достигло еще одного позорного предела".

"Манипулирование российским режимом правдой для обоснования своей незаконной агрессивной войны против Украины достигло еще одного неприемлемого и позорного предела.

Нет параллели между преступлениями нацистской Германии и международной помощью Украины для защиты своей территории и народа от неоправданной агрессии. Россия вторглась в суверенную соседнюю страну, ежедневно выбирает мишенью и убивает там мирных жителей, преследуя цель уничтожить страну и украинскую нацию", – говорится в заявлении.

"Отрицание, искажение и тривиализация Холокоста противоречат законодательству ЕС и ценностям ЕС. Европейский Союз взял на себя однозначное обязательство обеспечить, чтобы такие зверства никогда не повторились", - подчеркнул Боррель.

  • Глава российского МИД Лавров сравнил российских кафиров с евреями в годы Холокоста. Он сказал, что действия США по созданию коалиции против России напоминают политику Гитлера, а Европа собирается "окончательно решить "российский вопрос", как и во времена Холокоста.
  • В Министерстве иностранных дел Украины осудили заявление Лаврова как "порочащее память миллионов жертв Холокоста", и призвали власти Израиля отреагировать на нее.

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