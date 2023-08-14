Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мнение Манипуляция – это главный смысл бытия Арестовича
OPINION

Манипуляция – это главный смысл бытия Арестовича

Алексей Голобуцкий
14 августа, 2023 понедельник
12:07
Мнение

Несмотря на все успешные кампании по расчеловечению врага, та же Великобритания осталась нормальной страной

Посмотрел наконец-то видео нашего главного "стратега и аналитика" - интервью с записной "хорошей русской". Там многое есть к чему придраться, но разбирать все к предложению не буду. Да и смысла особенного нет.

Однако все же брошу несколько реплик по поводу бреда о "расчеловечивании", о том, что мы дикари, националисты, и вообще ничем не отличаемся от россиян (а на этом моменте исторически всегда был актуален канделябр – как историк свидетельствую).

Обесчеловечение врага как пропагандистский прием использовался в европейской (и не только) геополитике веками. Это нам особенно без надобности подобное – сугубо из-за специфики врага, давно известного каждому украинцу.

Читайте также: Конец "владычицы морской"

(После выплодка Боголюбского в Киеве 1169 г., после Батурина, после Суботова, после Петербурга на казачьих костях, после Соловков для тех же казаков, после специфики уничтожения Сечей, после закрепощения и обращения оккупантов с украинскими крепостными, после "подвигов" Муравьева и других красных белых вылупков, после раскулачивания и продразвёрстки, после "5 колосков", после Сибири, после Голодоморов 1921, 1933 и 1946, после 1937, после Быковни, после "асвабаждения" 1939, после выбитой национальной элиты, после безымянных песчаных массовых захоронений Изюма, после выколотых глаз и снятой кожи с наших бойцов, после "Азовстали" и Оленевки, после фосфорных бомб над Бахмутом, Запорожьем, Харьковом, Сумщиной, после замученных и убитых наших детей, женщин, стариков... ).

А вот обычным армиям той же Европы это было очень актуально: убедить вчерашнего клерка, фермера, трактирщика, что убивать точно таких же клерков, фермеров и трактирщиков, но рожденных на противоположном склоне Альп, — это правильно, законно и морально, для этого есть все основания!

Потребность в историях об условном "распятом мальчике в трусиках" удовлетворялась в разные эпохи разными способами. От распространения слухов через маркитанток и "самовидевших" трактирных алкашей - и позже до лубка, плакатной и газетной пропаганды. Еще позже – вплоть до постановочных фото и видео. Что поделаешь: есть спрос – появляется предложение. Ведь нормального человека из нормальной страны, где жизнь не ограничена вечной борьбой за выживание, не так просто убедить, что стать убийцей, пусть и легитимированным государством, — это тоже нормально.

Так что сколь бы это ни было неприятно, но подобный аспект агитпропа является обязательным и важным элементом войны, особенно войны против соседа. Даже если он такой, как у нас, и с таким кровавым историческим бэкграундом отношений.

Читайте также: В войне виноват Путин, а не "не такие" украинцы

Но, в конце концов: несмотря на все успешные кампании по разобщению врага, и та же Великобритания осталась нормальной страной, и Штаты остались нормальной демократическими странами... И при этом врагов они победили. Кстати, Россия также столетиями активно размышляла врагов и просто противников – американцев, немцев, японцев, французов, украинцев, поляков – независимо от того, побеждала или потерпела поражение. Но в результате оставалась той же зловонной клоакой, что и была. То есть, никакого негативного влияния подобного типа пропаганды во время войны, и то не одной, ни для одной страны не было.

Так что это трагическое заламывание рук на публику "ах, как вы можете так!..", – банальная и очень тупая манипуляция. Но манипуляция – это основной смысл бытия указанного индивидуума.

Тем более когда уже очевидно, что он нацелился на политическую карьеру.

Источник

Об авторе. Алексей Голобуцкий, политолог

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

Новости
История Украины
Война с Россией
пропаганда
Россия
Читайте также:
12 августа, 2023 суббота
"Реал" после заявления о доверии к Лунину подписал нового вратаря
Патрульний корабель ЧР РФ "Василь Биков"
13 августа, 2023 воскресенье
Россияне говорят, что открыли огонь, чтобы остановить сухогруз на пути в Измаил. Но других подтверждений нет
Віталій Портников
13 августа, 2023 воскресенье
Сегодня рушится еще один важный миф, с которым стоит попрощаться, - Портников
Киев
+28°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.94
    Покупка 36.94
    Продажа 37.67
  • EUR
    Покупка 40.66
    Продажа 41.67
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, понедельник
14 августа
12:18
В Италии вулкан Этна начал извергать лаву
12:05
В РФ курс рубля по евро упал до самого низкого уровня с марта 2022 года
12:02
Константин Жеваго
Украине не обойтись без частных инвестиций, - Константин Жеваго
11:57
электроэнергиия
В ряде областей 6 раз выключались ЛЭП и подстанции Укрэнерго: ситуация в энергосистеме по состоянию на 14 августа
11:55
Эксклюзив
Боец "Легиона Свободы" рассказал, как враг отступая затаскивает украинских военных в ловушку, чтобы накрыть авиацией и артиллерией
11:54
Евро-2024: Тренер сборной Италии подал в отставку перед матчем с Украиной
11:40
Наев назвал причину уменьшения количества ударов РФ по Черниговщине
11:09
Глава минобороны Китая Ли Шанфу на этой неделе посетит РФ и Беларусь
11:08
Российская армия в сутки обстреляла 10 областей Украины: есть погибшие и раненые. Ситуация в регионах
10:58
Обновлено
В Украину впервые с начала войны приехал министр финансов Германии
10:52
В Армении погиб временный поверенный по делам Украины Сенченко
10:51
Путин Эрдоган
Путин в ближайшие дни посетит Турцию, - СМИ
10:31
"Никто никогда не отвергал": Наев о вероятности повторного наступления на Киев и угрозе вагнеровцев для Украины
10:27
Враг ночью обстрелял Изюм: ранена женщина
10:23
Инфографика
Курс валют на 14 августа: цены в обменниках
10:11
Сергей Наев
В ВСУ не исключают определенных действий вагнеровцев в приграничных районах Польши и Литвы
10:01
OPINION
В войне виноват Путин, а не "не такие" украинцы
09:53
Эксклюзив
Сергей Згурец
Украина заходит на второй идеологический круг, когда делает ставку на дух и выносливость армии, - Згурец
09:47
На южном фланге Бахмутского направления ВСУ освободили уже 40 кв. км территории, - Маляр
09:41
Обзор
Могли бы F-16 изменить темпы контрнаступления и турки следят за кораблями РФ. Акценты мировых СМИ 14 августа
09:32
Оккупанты обстреляли Запорожский район: два человека погибли
09:08
На Киевщине произошло транспортное событие с грузовым поездом, ряд рейсов будет прибывать в столицу с задержкой
09:05
На востоке Китая пронесся разрушительный торнадо: 2 погибших, 15 раненых
08:56
Обновлено
Силы обороны уничтожили вражеский вертолет, 8 "калибров" и 15 ударных БПЛА
08:51
В США во время авиашоу упал советский истребитель МиГ-23
08:44
Эксклюзив
В Силах обороны сказали, почему на юге враг не может обеспечить логистику в темпе боевой работы
08:36
Обновлено
Враг атаковал Одессу: есть пострадавшие, от падения обломков ракет вспыхнуло несколько пожаров
08:32
Дыхание может влиять на формирование памяти человека, - исследование
08:32
Армия РФ ночью ударила по жилым кварталам Херсона: пострадали три человека
08:19
Инфографика
втрати окупантів
Россия потеряла за сутки войны 530 солдат, 19 боевых бронемашин и 9 дронов
08:05
Цукерберг заявил, что Маск "несерьезно настроен" на бой и "пора двигаться дальше". Маск ответил
08:03
OPINION
Без Ермака ничего не происходит...
07:42
Tesla авто
Tesla снижает цены в Китае на некоторые версии Model Y
07:40
Ким Чен Ын
Ким Чен Ын приказал увеличить производство ракет в КНДР перед началом учений США и Южной Кореи
06:54
В Чехии нашли кокаина на €83 млн среди груза бананов
06:39
ISW: Российское информационное пространство использует успех ВСУ в Урожайном для критики своего командования
06:36
Во Франции прошли подготовку уже 6 тыс. украинских военных
05:36
Украина призвала ООН отреагировать на террор России в Черном море
00:33
Россияне на оккупированных территориях Украины угрожают старшеклассникам не выдать аттестаты без наличия паспорта РФ
00:13
В Махачкале перекрыли федеральную трассу
В Дагестане возмущенные отсутствием света и воды жители перекрыли федеральную трассу
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV