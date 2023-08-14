Манипуляция – это главный смысл бытия Арестовича
Несмотря на все успешные кампании по расчеловечению врага, та же Великобритания осталась нормальной страной
Посмотрел наконец-то видео нашего главного "стратега и аналитика" - интервью с записной "хорошей русской". Там многое есть к чему придраться, но разбирать все к предложению не буду. Да и смысла особенного нет.
Однако все же брошу несколько реплик по поводу бреда о "расчеловечивании", о том, что мы дикари, националисты, и вообще ничем не отличаемся от россиян (а на этом моменте исторически всегда был актуален канделябр – как историк свидетельствую).
Обесчеловечение врага как пропагандистский прием использовался в европейской (и не только) геополитике веками. Это нам особенно без надобности подобное – сугубо из-за специфики врага, давно известного каждому украинцу.
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(После выплодка Боголюбского в Киеве 1169 г., после Батурина, после Суботова, после Петербурга на казачьих костях, после Соловков для тех же казаков, после специфики уничтожения Сечей, после закрепощения и обращения оккупантов с украинскими крепостными, после "подвигов" Муравьева и других красных белых вылупков, после раскулачивания и продразвёрстки, после "5 колосков", после Сибири, после Голодоморов 1921, 1933 и 1946, после 1937, после Быковни, после "асвабаждения" 1939, после выбитой национальной элиты, после безымянных песчаных массовых захоронений Изюма, после выколотых глаз и снятой кожи с наших бойцов, после "Азовстали" и Оленевки, после фосфорных бомб над Бахмутом, Запорожьем, Харьковом, Сумщиной, после замученных и убитых наших детей, женщин, стариков... ).
А вот обычным армиям той же Европы это было очень актуально: убедить вчерашнего клерка, фермера, трактирщика, что убивать точно таких же клерков, фермеров и трактирщиков, но рожденных на противоположном склоне Альп, — это правильно, законно и морально, для этого есть все основания!
Потребность в историях об условном "распятом мальчике в трусиках" удовлетворялась в разные эпохи разными способами. От распространения слухов через маркитанток и "самовидевших" трактирных алкашей - и позже до лубка, плакатной и газетной пропаганды. Еще позже – вплоть до постановочных фото и видео. Что поделаешь: есть спрос – появляется предложение. Ведь нормального человека из нормальной страны, где жизнь не ограничена вечной борьбой за выживание, не так просто убедить, что стать убийцей, пусть и легитимированным государством, — это тоже нормально.
Так что сколь бы это ни было неприятно, но подобный аспект агитпропа является обязательным и важным элементом войны, особенно войны против соседа. Даже если он такой, как у нас, и с таким кровавым историческим бэкграундом отношений.
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Но, в конце концов: несмотря на все успешные кампании по разобщению врага, и та же Великобритания осталась нормальной страной, и Штаты остались нормальной демократическими странами... И при этом врагов они победили. Кстати, Россия также столетиями активно размышляла врагов и просто противников – американцев, немцев, японцев, французов, украинцев, поляков – независимо от того, побеждала или потерпела поражение. Но в результате оставалась той же зловонной клоакой, что и была. То есть, никакого негативного влияния подобного типа пропаганды во время войны, и то не одной, ни для одной страны не было.
Так что это трагическое заламывание рук на публику "ах, как вы можете так!..", – банальная и очень тупая манипуляция. Но манипуляция – это основной смысл бытия указанного индивидуума.
Тем более когда уже очевидно, что он нацелился на политическую карьеру.
Об авторе. Алексей Голобуцкий, политолог
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