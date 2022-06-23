Манипуляции России приведут к дерусификации газового импорта ЕС, – эксперт по энергетике Гончар
Президент центра глобалистики "Стратегия XXI" Михаил Гончар рассказал, что ЕС активно занялся вопросом пересмотра решений по закрытию ряда угольных электростанций
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"США не смогут закрыть все потребности газа в ЕС, но помочь смогут. ЕС активно занялся вопросом пересмотра решений по закрытию ряда угольных электростанций. В разных странах принято решение притормозить и запустить угольные энергоблоки, которые были уже выключены и не использовались. Нидерланды планировали в этом году закрыть добычу газа на легендарном месторождении Гронинген (газовое месторождение в Нидерландах, - ред.), благодаря которому Европа шесть десятков лет получала газ, сейчас обсуждается вопрос еще оттянуть закрытие, чтобы уменьшить объемы импорта газа. Действия России, манипуляции с газопроводом "Северный поток - 1" приведут к обратному эффекту – ускорению процесса дерусификации газового импорта ЕС и уменьшению использования газа в целом, – подчеркнул Гончар.
Также эксперт отметил, что глава Международного энергетического агентства (IEA) Фатих Бирол посоветовал Европе срочно готовиться к тому, что Россия зимой полностью перекроет поставки газа.
"Это сигнал для правительств стран ЕС, что нужно прибегать к экстраординарным мерам", - подчеркнул Гончар.
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