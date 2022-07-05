Об этом она написала в телеграмме .

"Итак, План восстановления Украины от последствий войны. Что он собой представляет? План – это ряд предварительно обдуманных действий, мер, объединенных последовательно для достижения цели с возможными сроками выполнения. А что мы имеем!? Пустопустые пункты. Можно назвать этот документ манифестом или же декларацией о намерениях", - сказала Южанина.

Она отметила, что ее возмущает пункт по трансформации налоговой.

"Берем любой пункт: трансформация налоговой службы в организацию, обеспечивающую соблюдение норм законодательства и сервисноориентированную. Меня возмущает этот обычный набор слов", - написала депутат.

Южанина считает, что такими действиями правительство фактически признает, что налоговая служба не обеспечивает соблюдение норм налогового законодательства.

"Во-вторых, о сервисной функции налоговой говорится со времен Клименко-Азарова (до этого были лозунги о партнерских отношениях с плательщиками и о том, что "налоговая для плательщиков, а не плательщики для налоговой"). Сервис – это когда расширяются основания для проведение проверок (+контроль за ценообразованием)? Возможно ли, когда в 2022 году вернули возмещение НДС в ручном режиме? Или блокируют регистрацию НН, расчеты корректировки…" - добавила она.

4 июля правительство представило проект плана восстановления Украины на международной конференции в Швейцарии, оно нуждается в $750 млрд.

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