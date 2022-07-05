"Манифест или же право на намерения": Южанина о Плане восстановления Украины
Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики, нардепка Нина Южанина назвала пункты представленного Плана восстановления Украины "пустыми"
Об этом она написала в телеграмме .
"Итак, План восстановления Украины от последствий войны. Что он собой представляет? План – это ряд предварительно обдуманных действий, мер, объединенных последовательно для достижения цели с возможными сроками выполнения. А что мы имеем!? Пустопустые пункты. Можно назвать этот документ манифестом или же декларацией о намерениях", - сказала Южанина.
Она отметила, что ее возмущает пункт по трансформации налоговой.
"Берем любой пункт: трансформация налоговой службы в организацию, обеспечивающую соблюдение норм законодательства и сервисноориентированную. Меня возмущает этот обычный набор слов", - написала депутат.
Южанина считает, что такими действиями правительство фактически признает, что налоговая служба не обеспечивает соблюдение норм налогового законодательства.
"Во-вторых, о сервисной функции налоговой говорится со времен Клименко-Азарова (до этого были лозунги о партнерских отношениях с плательщиками и о том, что "налоговая для плательщиков, а не плательщики для налоговой"). Сервис – это когда расширяются основания для проведение проверок (+контроль за ценообразованием)? Возможно ли, когда в 2022 году вернули возмещение НДС в ручном режиме? Или блокируют регистрацию НН, расчеты корректировки…" - добавила она.
- 4 июля правительство представило проект плана восстановления Украины на международной конференции в Швейцарии, оно нуждается в $750 млрд.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.23
Покупка 34.23Продажа 35.07
-
EUR
Покупка 35.32Продажа 36.51
- Актуальное
- Важное