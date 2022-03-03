Мангуш, Майорск и Красногоровка: в Донецкой области продолжаются обстрелы
В Донецкой области, кроме Волновахи и Мариуполя, под вражеским обстрелом находятся Мангуш, Майорск и Красногоровка
Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в Facebook.
"Россияне пытаются довести Донетчину до гуманитарной катастрофы. Кроме Волновахи и Мариуполя, под ударом также Мангушская община. Вчера Мангуш был серьезно обстрелян, есть пострадавшие. Точное количество жертв установить пока невозможно, поскольку в поселке нет связи. Три дня уже нет электричества, нет воды… Также сегодня под ударом Майорск – там россияне убили женщину. В Очеретинской общине был обстрел Красногоровки", - написал он.
По его словам, в таких условиях россияне продолжают распространять ложь о "зеленых коридорах". Никаких "зеленых коридоров" на самом деле нет - это ловушка, захватчики хотят использовать мирных жителей Донбасса как живой щит от Вооруженных сил Украины.
"Ни в коем случае не верьте сообщениям об эвакуации, если они поступают не из официальных источников! Россияне - это беспринципная сволочь, готовая на любые происки!", - отметил Кириленко.
Он отметил, что несмотря на все восстановлено электроснабжение в населенных пунктах Желанне, Орловка, Ласточкино, Верхнеторецкое. Сегодня, 3 марта, организовали подвоз питьевой воды в поселок Водяное, вчера также развезли воду в Орловку, Ласточкино и Семеновку.
"Сегодня должно поступить лекарство от Общества Красного Креста до Верхнеторецкого и Александрополя. Делаем все возможное, чтобы избежать гуманитарной катастрофы. Слава ВСУ и смерть российским оккупантам!", - написал руководитель ОВА.
- Напомним, 2 марта из города Волноваха Донецкой области спасатели эвакуировали около 400 человек, которых четвертые сутки обстреливают российские оккупанты.
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