Мангуш, Майорск и Красногоровка: в Донецкой области продолжаются обстрелы

Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в Facebook.



"Россияне пытаются довести Донетчину до гуманитарной катастрофы. Кроме Волновахи и Мариуполя, под ударом также Мангушская община. Вчера Мангуш был серьезно обстрелян, есть пострадавшие. Точное количество жертв установить пока невозможно, поскольку в поселке нет связи. Три дня уже нет электричества, нет воды… Также сегодня под ударом Майорск – там россияне убили женщину. В Очеретинской общине был обстрел Красногоровки", - написал он.



По его словам, в таких условиях россияне продолжают распространять ложь о "зеленых коридорах". Никаких "зеленых коридоров" на самом деле нет - это ловушка, захватчики хотят использовать мирных жителей Донбасса как живой щит от Вооруженных сил Украины.



"Ни в коем случае не верьте сообщениям об эвакуации, если они поступают не из официальных источников! Россияне - это беспринципная сволочь, готовая на любые происки!", - отметил Кириленко.



Он отметил, что несмотря на все восстановлено электроснабжение в населенных пунктах Желанне, Орловка, Ласточкино, Верхнеторецкое. Сегодня, 3 марта, организовали подвоз питьевой воды в поселок Водяное, вчера также развезли воду в Орловку, Ласточкино и Семеновку.



"Сегодня должно поступить лекарство от Общества Красного Креста до Верхнеторецкого и Александрополя. Делаем все возможное, чтобы избежать гуманитарной катастрофы. Слава ВСУ и смерть российским оккупантам!", - написал руководитель ОВА.

Напомним, 2 марта из города Волноваха Донецкой области спасатели эвакуировали около 400 человек, которых четвертые сутки обстреливают российские оккупанты.