Об этом сообщает Еспресо.TV.

Бывший глава Херсонского областного совета Владислав Мангер и экс-помощник депутата облсовета Алексей Левин приговорены к 10 годам заключения.

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Что известно об убийстве Екатерины Гандзюк

31 июля 2018 года неизвестный облил исполняющую обязанности управляющего делами исполнительного комитета Херсонского городского совета и активистку Екатерину Гандзюк концентрированной серной кислотой. Ожоги составили более 30% тела.



4 ноября 2018 года Екатерина Гандзюк скончалась на 34-м году жизни.



В ходе судебного заседания обвиняемый в организации покушения на Екатерину Гандзюк Игорь Павловский заявил , что заказчиком убийства был тогдашний глава Херсонской ОГА Владислав Мангер.



20 августа 2020 г. суд в Киеве арестовал Владислава Мангера и Алексея Левина как фигурантов дела об убийстве Екатерины Гандзюк.