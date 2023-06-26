Мангер и Левин получили по 10 лет заключения по делу об убийстве Екатерины Гандзюк
В понедельник, 26 июня, Днепровский районный суд Киева объявил приговор Владиславу Мангеру и Алексею Левину по делу об убийстве Екатерины Гандзюк
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Бывший глава Херсонского областного совета Владислав Мангер и экс-помощник депутата облсовета Алексей Левин приговорены к 10 годам заключения.
Новость дополняется
Что известно об убийстве Екатерины Гандзюк
31 июля 2018 года неизвестный облил исполняющую обязанности управляющего делами исполнительного комитета Херсонского городского совета и активистку Екатерину Гандзюк концентрированной серной кислотой. Ожоги составили более 30% тела.
4 ноября 2018 года Екатерина Гандзюк скончалась на 34-м году жизни.
В ходе судебного заседания обвиняемый в организации покушения на Екатерину Гандзюк Игорь Павловский заявил , что заказчиком убийства был тогдашний глава Херсонской ОГА Владислав Мангер.
20 августа 2020 г. суд в Киеве арестовал Владислава Мангера и Алексея Левина как фигурантов дела об убийстве Екатерины Гандзюк.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.69
Покупка 36.69Продажа 37.4
-
EUR
Покупка 40.22Продажа 41.13
- Актуальное
- Важное