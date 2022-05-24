Маневр дипломатического финала этой войны – это возможность дать кремлю передышку, – дипломат Бессмертный
Дипломат Роман Бессмертный убежден, что переговоров с РФ быть не может. Россия должна либо переродиться в цивилизованное государство, либо любой маневр спровоцирует возрождение кремля
Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.
"Годы, десятилетия моего опыта переговоров с российским эстеблишментом говорят об одном: им верить нельзя. У этой страны нет необходимой когорты людей, которая могла бы обеспечить через годы выполнение тех внешнеполитических, внутриполитических обязательств", - подчеркнул Бессмертный.
Дипломат добавил, что любой маневр, позволяющий возродиться кремлю, спровоцирует дальнейшее насилие РФ на другими странами мира.
"Или Россия станет цивилизованной конфедерацией - это, собственно, определят населяющие ее народы - или любой маневр – это маневр, который позволит кремлю возродиться, сначала насиловать эти свои народы, а затем другие страны и государства мира", – сказал он.
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