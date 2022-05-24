Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.



"Годы, десятилетия моего опыта переговоров с российским эстеблишментом говорят об одном: им верить нельзя. У этой страны нет необходимой когорты людей, которая могла бы обеспечить через годы выполнение тех внешнеполитических, внутриполитических обязательств", - подчеркнул Бессмертный.



Дипломат добавил, что любой маневр, позволяющий возродиться кремлю, спровоцирует дальнейшее насилие РФ на другими странами мира.



"Или Россия станет цивилизованной конфедерацией - это, собственно, определят населяющие ее народы - или любой маневр – это маневр, который позволит кремлю возродиться, сначала насиловать эти свои народы, а затем другие страны и государства мира", – сказал он.

Переговоры между Украиной и Россией приостановлены, - Подоляк

Подоляк Победа будет кровавая , она точно будет в бою, но концовка будет у дипломатии, - Зеленский

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb