Мандат миссии ОБСЕ в российских пунктах "Гуково" и "Донецк" на неподконтрольном Украине участке границы продлен на два месяца
До конца сентября продлен мандат миссии Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе в российских пунктах "Гуково" и "Донецк"
Соответствующее решение приняли на заседании Пострады ОБСЕ в четверг, 22 июля, передает Укринформ .
Согласно решению, мандат миссии ОБСЕ остается без изменений.
Так, наблюдатели будут осуществлять мониторинг ситуации и передвижений через российские пункты "Гуково" и "Донецк" на неподконтрольном Украине участке границы до конца сентября и будут сообщать об этом в своих отчетах.
Работа миссии была продлена только на два месяца, поскольку делегация РФ препятствует продолжению мандата на стандартный четырехмесячный период.
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