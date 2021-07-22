Мандат миссии ОБСЕ в российских пунктах "Гуково" и "Донецк" на неподконтрольном Украине участке границы продлен на два месяца

Соответствующее решение приняли на заседании Пострады ОБСЕ в четверг, 22 июля, передает Укринформ .

Согласно решению, мандат миссии ОБСЕ остается без изменений.

Так, наблюдатели будут осуществлять мониторинг ситуации и передвижений через российские пункты "Гуково" и "Донецк" на неподконтрольном Украине участке границы до конца сентября и будут сообщать об этом в своих отчетах.

Работа миссии была продлена только на два месяца, поскольку делегация РФ препятствует продолжению мандата на стандартный четырехмесячный период.

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