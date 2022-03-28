Манчини определился с будущим на посту тренера сборной Италии после провала в квалификации ЧМ-2022
Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини заявил, что остается на должности, несмотря на невыход в финальную часть чемпионата мира-2022 по футболу
Об этом сообщает Goal.
По словам Роберто Манчини, он провел разговор с президентом Итальянской футбольной ассоциации Габриэле Гравиной и решил остаться на посту главного тренера сборной Италии.
"Я разговаривал с президентом Итальянской футбольной ассоциации Габриэле Гравиной, у нас одинаковые взгляды на все, что происходит. Поскольку я еще молод и хотел бы выигрывать чемпионаты Европы и мира, мне все еще нужно время, чтобы достичь последнего. Мне нравится моя работа, я знаю, что могу. Я по-прежнему получаю массу удовольствия от нее, и с ребятами могу выиграть что-нибудь важное", - сказал Манчини.
Сборная Италии проиграла Северной Македонии (0:1) в полуфинальном стыковом матче чемпионата мира-2022 и не смогла выйти в финальную часть турнира.
Летом 2021 года Италия под руководством Роберто Манчини стала победителем Евро-2022.
- Напомним, 24 марта в плей-офф квалификации ЧМ-2022 по футболу сборная Италии сенсационно проиграла Северной Македонии.
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