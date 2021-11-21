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"Манчестер Юнайтед" уволил Сульшера с должности главного тренера

21 ноября, 2021 воскресенье
20:30
Спорт

Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" отправил норвежского тренера Уле-Гуннара Сульшера в отставку

Об этом сообщает официальный сайт МЮ.

Норвежский тренер возглавлял "Юнайтед" с декабря 2018 года. За это время команда не выиграла ни одного трофея.

Лучшим результатом МЮ в Премьер-лиге при Сульшере стало второе место в сезоне-2020/21. Также в 2021 году манчестерцы вышли в финал Лиги Европы, где уступил испанскому "Вильярреалу".

В 12 матчах нынешнего сезона чемпионата Англии МЮ набрал 17 очков и занимает седьмое место. Команда проиграла пять из семи последних матчей в АПЛ, в частности, 20 ноября уступила "Вотфорду" - 1:4.

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Уле-Гуннар Сульшер
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