"Манчестер Юнайтед" уволил Сульшера с должности главного тренера

Об этом сообщает официальный сайт МЮ.

Норвежский тренер возглавлял "Юнайтед" с декабря 2018 года. За это время команда не выиграла ни одного трофея.

Лучшим результатом МЮ в Премьер-лиге при Сульшере стало второе место в сезоне-2020/21. Также в 2021 году манчестерцы вышли в финал Лиги Европы, где уступил испанскому "Вильярреалу".

В 12 матчах нынешнего сезона чемпионата Англии МЮ набрал 17 очков и занимает седьмое место. Команда проиграла пять из семи последних матчей в АПЛ, в частности, 20 ноября уступила "Вотфорду" - 1:4.

10 ноября сообщалось, что новым главным тренером "Манчестер Юнайтед" может стать немец Ральф Рангник, являющийся руководителем по спорту и развитию московского "Локомотива".

17 ноября стало известно, что бывший главный тренер "Реала" Зинедин Зидан не собирается на работу в "Манчестер Юнайтед".

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