"Манчестер Юнайтед" уверенно победил "Вильярреал" и вышел в плей-офф Лиги чемпионов

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Матч закончился победой МЮ со счётом 2:0. "Вильярреал" пропустил голы после ударов Криштиану Роналду и Джейдона Санчо. Ассистом отличился Бруно Фернандеш.



Победный результат обеспечил "Манчестер Юнайтед" в плей-офф раунде Лиги чемпионов. Английская команда с 10 очками возглавляет таблицу группы F. "Вильярреал" с 7 баллами идет вторым.



У "Аталанты" 5 очков, а у "Янг Бойза" - 3. Команды свой матч начнут в 22:00.



В заключительном туре "Ман Юнайтед" сыграет против швейцаров. Поединок состоится 8 декабря.



Лига чемпионов



5-й тур



23 ноября



"Вильярреал" (Испания) – "Манчестер Юнайтед" (Англия) 0:2



Голы : Роналду, 78, Санчо, 90

23 ноября в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов киевское "Динамо" проиграло мюнхенской "Баварии".