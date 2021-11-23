"Манчестер Юнайтед" уверенно победил "Вильярреал" и вышел в плей-офф Лиги чемпионов
В 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов английский "Манчестер Юнайтед" победил испанский "Вильярреал"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч закончился победой МЮ со счётом 2:0. "Вильярреал" пропустил голы после ударов Криштиану Роналду и Джейдона Санчо. Ассистом отличился Бруно Фернандеш.
Победный результат обеспечил "Манчестер Юнайтед" в плей-офф раунде Лиги чемпионов. Английская команда с 10 очками возглавляет таблицу группы F. "Вильярреал" с 7 баллами идет вторым.
У "Аталанты" 5 очков, а у "Янг Бойза" - 3. Команды свой матч начнут в 22:00.
В заключительном туре "Ман Юнайтед" сыграет против швейцаров. Поединок состоится 8 декабря.
Лига чемпионов
5-й тур
23 ноября
"Вильярреал" (Испания) – "Манчестер Юнайтед" (Англия) 0:2
Голы : Роналду, 78, Санчо, 90
- 23 ноября в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов киевское "Динамо" проиграло мюнхенской "Баварии".
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