"Манчестер Юнайтед" упустил победу над "Тоттенхэмом" в АПЛ

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Матч закончился со счетом 2:2, хотя к 56-й минуте игроки "Манчестер Юнайтед" вели в счете с преимуществом в два мяча, забили Джейдон Санчо и Маркус Рашфорд.

"Тоттенхэм" от поражения спасли забитые мячи Сон Хин Мина и Педро Порро.

В турнирной таблице АПЛ МЮ занимает четвертую позицию и имеет преимущество в виде 6 баллов над идущим пятым "Тоттенхэмом". У "Манчестер Юнайтед" также 2 матча в запасе.

Английская Премьер-лига

33-й тур

27 апреля

"Тоттенхэм" - "Манчестер Юнайтед" 2:2

Голы: Порро, 56, Сон, 79 – Санчо, 7, Рашфорд, 44