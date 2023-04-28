"Манчестер Юнайтед" упустил победу над "Тоттенхэмом" в АПЛ
В 33-м туре Английской Премьер-лиги "Манчестер Юнайтед" сыграл вничью против "Тоттенхэма"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч закончился со счетом 2:2, хотя к 56-й минуте игроки "Манчестер Юнайтед" вели в счете с преимуществом в два мяча, забили Джейдон Санчо и Маркус Рашфорд.
"Тоттенхэм" от поражения спасли забитые мячи Сон Хин Мина и Педро Порро.
В турнирной таблице АПЛ МЮ занимает четвертую позицию и имеет преимущество в виде 6 баллов над идущим пятым "Тоттенхэмом". У "Манчестер Юнайтед" также 2 матча в запасе.
Английская Премьер-лига
33-й тур
27 апреля
"Тоттенхэм" - "Манчестер Юнайтед" 2:2
Голы: Порро, 56, Сон, 79 – Санчо, 7, Рашфорд, 44
- В 33-м туре Английской Премьер-лиги лондонский "Челси" уступил "Брентфторду". Михаил Мудрик отыграл весь второй тайм.
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