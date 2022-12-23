"Манчестер Юнайтед" согласился заплатить сумасшедшие деньги за лучшего молодого игрока ЧМ-2022

Об этом сообщил журналист Бруно Андраде.

По информации источника, между МЮ и "Бенфикой уже ведутся переговоры. На Энцо Фернандеса также претендует "Ливерпуль", но они готовы заплатить всего 100 млн. евро.

Боссы МЮ смогут заплатить 120 млн евро, прописанных в качестве отступных в контракте аргентинца. Это поможет избежать любой конкуренции за футболиста.

В текущем сезоне Энцо Фернандес забил 3 гола и отдал 4 ассиста в 20 матчах. Хавбек был признан лучшим молодым игроком ЧМ-2022.

22 ноября английский "Манчестер Юнайтед" объявил об окончании сотрудничества с Криштиану Роналду.

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