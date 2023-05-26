"Манчестер Юнайтед" разгромил "Челси" Мудрика и обеспечил себе место в Лиге чемпионов

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Матч закончился со счетом 4:1 в пользу Манчестер Юнайтед. В ворота лондонского "Челси" забили Казэмиро, Антони Марсьяль, Бруно Фернандеш и Маркус Рашфорд.

На 89-й минуте Жоау Феликс забил единственный мяч для лондонского "Челси". Михаил Мудрик вышел в основе "Челси", украинца заменили на 64-й минуте.

В турнирной таблице АПЛ "Манчестер Юнайтед" после 37 матчей поднялся на третью позицию и обеспечил себе место в Лиге чемпионов. Туда также вышли "Ман Сити", "Арсенал" и "Ньюкасл".

"Челси" занимает двенадцатую позицию.

Английская Премьер-лига

32-й тур (перенесенный матч)

25 мая

"Ман Юнайтед" – "Челси" 4:1

Гол: Каземиро, 6, Марсьяль, 45+5, Фернандеш, 73 (пен.), Рашфорд, 78 - Феликс, 89