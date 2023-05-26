"Манчестер Юнайтед" разгромил "Челси" Мудрика и обеспечил себе место в Лиге чемпионов
В перенесенном матче 32-го тура Английской Премьер-лиги "Манчестер Юнайтед" разгромно победил "Челси"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч закончился со счетом 4:1 в пользу Манчестер Юнайтед. В ворота лондонского "Челси" забили Казэмиро, Антони Марсьяль, Бруно Фернандеш и Маркус Рашфорд.
На 89-й минуте Жоау Феликс забил единственный мяч для лондонского "Челси". Михаил Мудрик вышел в основе "Челси", украинца заменили на 64-й минуте.
В турнирной таблице АПЛ "Манчестер Юнайтед" после 37 матчей поднялся на третью позицию и обеспечил себе место в Лиге чемпионов. Туда также вышли "Ман Сити", "Арсенал" и "Ньюкасл".
"Челси" занимает двенадцатую позицию.
Английская Премьер-лига
32-й тур (перенесенный матч)
25 мая
"Ман Юнайтед" – "Челси" 4:1
Гол: Каземиро, 6, Марсьяль, 45+5, Фернандеш, 73 (пен.), Рашфорд, 78 - Феликс, 89
- 25 мая сообщалось, что деньги приближенного к Путину олигарха Абрамовича от продаж "Челси" очень скоро могут пойти в фонд помощи пострадавшим от войны в Украине.
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