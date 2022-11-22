Об этом сообщает официальный twitter "Манчестер Юнайтед".

"Криштиану Роналду покинет "Манчестер Юнайтед" по обоюдному согласию сторон. Решение вступит в силу немедленно. Клуб благодарит его за его огромный вклад в течение двух периодов на Олд Траффорд", - говорится в заявлении клуба.

37-летний португалец перешел в МЮ в 2021 году из итальянского "Ювентуса". также он выступал за английский клуб с 2003 по 2009 год.

В нынешнем сезоне Криштиану Роналду сыграл за "Манчестер Юнайтед" 21 матч, забил 5 голов и отдал 4 результативных передачи.

Сейчас Роналду находится в расположении сборной Португалии на ЧМ-2022 в Катаре.

14 ноября Криштиану Роналду заявил, что не уважает Эрика тен Гага и обвинил руководство клуба в травле.

Сообщалось, что "Манчестер Юнайтед" разорвет контракт с Роналду и оштрафует футболиста на 1 млн фунтов из-за обвинений в адрес тренера и руководства клуба.

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