"Манчестер Юнайтед" позорно проиграл "Севильи" и вылетел из Лиги Европы

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Матч закончился поражением "Манчестер Юнайтед" с разгромным счётом 0:3. Дубль оформил марокканский форвард "Севильи" Юссеф Энн Несири, еще один мяч забил Лоик Баде.

Первая встреча команд закончилась вничью 2:2. В полуфинале Лиги Европы "Севилья" сыграет против туринского "Ювентуса". Матчи пройдут 11 и 18 мая

Лига Европы

Четвертьфинал. Повторный матч

20 апреля

"Севилья" (Испания) - "Манчестер Юнайтед" (Англия) 3:0

Голы: Эн Несири, 8, 81, Баде, 47

Первый матч – 2:2