"Манчестер Юнайтед" позорно проиграл "Севильи" и вылетел из Лиги Европы
В четвертьфинале Лиги Европы английский "Манчестер Юнайтед" оказался слабее испанской "Севильи"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч закончился поражением "Манчестер Юнайтед" с разгромным счётом 0:3. Дубль оформил марокканский форвард "Севильи" Юссеф Энн Несири, еще один мяч забил Лоик Баде.
Первая встреча команд закончилась вничью 2:2. В полуфинале Лиги Европы "Севилья" сыграет против туринского "Ювентуса". Матчи пройдут 11 и 18 мая
Лига Европы
Четвертьфинал. Повторный матч
20 апреля
"Севилья" (Испания) - "Манчестер Юнайтед" (Англия) 3:0
Голы: Эн Несири, 8, 81, Баде, 47
Первый матч – 2:2
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