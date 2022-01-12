"Манчестер Юнайтед" посоветовали немедленно избавиться от Роналду
Бывший футболист "Арсенала" Перри Гроувз посоветовал "Манчестер Юнайтед" избавиться от португальского форварда Криштиану Роналду ради прогресса
Об этом сообщает talkSport.
По словам Гроувза, выступавшего за "Арсенал" в 1986–1992 годах, а ныне являющийся одним из самых авторитетных в Англии футбольных экспертов, Роналду негативно влияет на игру МЮ.
"Что бы я сделал в первую очередь, если бы меня позвали тренировать МЮ? Я убедился бы, что там нет Криштиану Роналду. Я бы убрал его из состава, потому что он более масштабная личность, чем любой тренер. Например, Маурисио Почеттино приходит в МЮ, но Роналду все равно будет важнее его. В клубе нельзя иметь игрока, который будет значить больше, чем тренер", - пояснил Гроувз.
Он добавил, что португалец мешает команде играть в современный футбол и прогрессировать.
"Роналду по-прежнему будет забивать голы, но если клуб хочет прогрессировать и иметь современную модель игры с прессингом, то это не Криштиану. Нужно иметь четкую философию развития клуба", - сказал Гроувз.
"Манчестер Юнайтед" занимает в чемпионате Англии седьмое место.
- Напомним, 10 января стало известно, что Криштиану Роналду может покинуть "Манчестер Юнайтед".
- 11 января сообщалось, что Криштиану Роналду может перейти во французский ПСЖ.
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