"Манчестер Юнайтед" посоветовали немедленно избавиться от Роналду

Об этом сообщает talkSport.

По словам Гроувза, выступавшего за "Арсенал" в 1986–1992 годах, а ныне являющийся одним из самых авторитетных в Англии футбольных экспертов, Роналду негативно влияет на игру МЮ.

"Что бы я сделал в первую очередь, если бы меня позвали тренировать МЮ? Я убедился бы, что там нет Криштиану Роналду. Я бы убрал его из состава, потому что он более масштабная личность, чем любой тренер. Например, Маурисио Почеттино приходит в МЮ, но Роналду все равно будет важнее его. В клубе нельзя иметь игрока, который будет значить больше, чем тренер", - пояснил Гроувз.

Он добавил, что португалец мешает команде играть в современный футбол и прогрессировать.

"Роналду по-прежнему будет забивать голы, но если клуб хочет прогрессировать и иметь современную модель игры с прессингом, то это не Криштиану. Нужно иметь четкую философию развития клуба", - сказал Гроувз.

"Манчестер Юнайтед" занимает в чемпионате Англии седьмое место.

Напомним, 10 января стало известно, что Криштиану Роналду может покинуть "Манчестер Юнайтед".

11 января сообщалось, что Криштиану Роналду может перейти во французский ПСЖ.

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