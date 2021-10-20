"Манчестер Юнайтед" перевернул игру и спасся от поражения "Аталанте" Малиновского в ЛЧ

Об этом сообщает Еспресо.TV.



"Аталанта" дважды забила в первом тайме и пошла на перерыв при комфортном счете 2:0. Отличились Марио Пашалич и Мерих Демирал.



Все изменилось во второй половине встречи. "Манчестер Юнайтед" сумел феноменально перевернуть ход игры. Голы Маркуса Рашфорд, Гарри Магуайра и Криштиану Роналду принесли англичанам победу над "Аталанта" 3:2.



МЮ с 6 баллами возглавил турнирную таблицу группы F. Следом идет "Аталанта" с 4 очками, так же набранных пунктов в "Вильярреала". Место и 3 очка у "Янг Бойз".



Украинец Руслан Малиновский появился на поле лишь на 68-й минуте встречи.

Лига чемпионов

3-й тур

Группа F

20 октября

"Манчестер Юнайтед" (Англия) - "Аталанта" (Италия) 3: 2

Голы: Рашфорд, 53, Магуайр, 75, Роналду, 81 - Пашалич, 15 Демирал, 29

Напомним, 20 октября, в 3-м туре Лиги чемпионов "Динамо" уступило в гостях испанской "Барселоне" .

В другом матче австрийский "Зальцбург" победил немецкий "Вольфсбург" в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

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