"Манчестер Юнайтед": отец Довбика признался, в каком клубе он хочет видеть сына
Отец нападающего сборной Украины Артема Довбика, Александр Довбик, признался, что хотел бы видеть своего сына в "Манчестер Юнайтед"
Об этом сообщает " Укринформ ".
Также Александр Довбик рассказал, как переживал за своего сына в матче против Швеции.
"Мечтал, чтобы Шевченко выпустил его на поле хотя бы на 1 минуту. Когда вышел Артем Беседин - отчаялся. Думаю, ну все. Потом Беседина травмировали. Думаю, ну, вот шанс. Нет, опять разочарование, потому что вышел Цыганков. Артема выпустили на последней овертайм вместо Ярмоленко. когда комментатор Виктор Вацко начал его хвалить, было приятно. Ну, а когда он забил - я уже ничего не слышал и не видел. Хочу, чтобы он играл за МЮ. Мне нравится их стиль ", - рассказал Александр Довбик.
В заключительном матче 1/8 финала Евро-2020 сборная Украины победила Швецию. Основное время матч завершился вничью 1: 1, командам пришлось играть овертайм, где украинцы дожали соперника. На 121-й минуте Артем Довбик забил головой и вывел нашу сборную в четвертьфинал.
В четвертьфинале Евро-2020 сборная Украины сыграет против Англии, победила Германию (2: 0). Матч состоится 3 июля в Риме на стадионе "Стадио Олимпико".
- Напомним, 29 июня сборная Украины победила Швецию в 1/8 финала чемпионата Европы.
- Лучшим игроком матча между Украиной и Швецией был признан полузащитник нашей сборной Александра Зинченко.
- Позже выяснилось, что форвард сборной Украины Артем Довбик забил самый поздний победный гол в истории чемпионатов Европы и отобрал рекорд у легендарного француза Мишеля Платини.
- 30 июня стало известно, что СК "Днепр-1" готов продать Довбика за 5 млн евро.
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