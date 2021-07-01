"Манчестер Юнайтед": отец Довбика признался, в каком клубе он хочет видеть сына

Об этом сообщает " Укринформ ".



Также Александр Довбик рассказал, как переживал за своего сына в матче против Швеции.



"Мечтал, чтобы Шевченко выпустил его на поле хотя бы на 1 минуту. Когда вышел Артем Беседин - отчаялся. Думаю, ну все. Потом Беседина травмировали. Думаю, ну, вот шанс. Нет, опять разочарование, потому что вышел Цыганков. Артема выпустили на последней овертайм вместо Ярмоленко. когда комментатор Виктор Вацко начал его хвалить, было приятно. Ну, а когда он забил - я уже ничего не слышал и не видел. Хочу, чтобы он играл за МЮ. Мне нравится их стиль ", - рассказал Александр Довбик.



В заключительном матче 1/8 финала Евро-2020 сборная Украины победила Швецию. Основное время матч завершился вничью 1: 1, командам пришлось играть овертайм, где украинцы дожали соперника. На 121-й минуте Артем Довбик забил головой и вывел нашу сборную в четвертьфинал.



В четвертьфинале Евро-2020 сборная Украины сыграет против Англии, победила Германию (2: 0). Матч состоится 3 июля в Риме на стадионе "Стадио Олимпико".