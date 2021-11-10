"Манчестер Юнайтед" нашел замену главному тренеру в России, - The Sun
Новым главным тренером "Манчестер Юнайтед" может стать немец Ральф Рангник, являющийся руководителем по спорту и развитию московского "Локомотива"
Об этом сообщает The Sun.
По информации источника, Ральф Рангник является главным претендентом на то, чтобы заменить норвежца Уле-Гуннара Сульшера в должности главного тренера английского клуба.
Отмечается, что немецкий специалист заинтересован в том, чтобы возглавить МЮ, однако требует полной свободы в принятии решений в клубе. Поэтому менеджмент "Манчестер Юнайтед" взял время на размышления.
Рангник в июле 2021 года стал руководителем по спорту и развитию в российском "Локомотиве".
63-летний немец тренировал "Штутгарт", "Ганновер", "Шальке", "Хоффенхайм" и "Лейпциг".
МЮ после 11 туров занимает в чемпионате Англии шестое место.
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27 октября стало известно, что норвежец Уле-Гуннар Сульшер будет уволен с должности главного тренера "Манчестер Юнайтед" в случае неудачи в трех последующих матчах английского клуба.
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