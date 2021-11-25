"Манчестер Юнайтед" нашел себе нового главного тренера в России
Руководитель по спорту и развитию московского "Локомотива" Ральф Рангник может стать новым главным тренером "Манчестер Юнайтед"
Об этом сообщает The Athletic .
По информации источника, 63-летний Ральф Рангник согласился возглавить "Ман Юнайтед". Стороны договорились о контракте на 6 месяцев. После этого немец хочет получить руководящий пост в структуре на 2 года.
Далее ход событий зависит от "Локомотива". Московский клуб должен дать согласие на расторжение контракта с Рангником. В МЮ считают, что этот пункт не станет проблемой.
С декабря 2018 года Манчестер Юнайтед тренировал Уле-Гуннар Сульшер. За это время команда не выиграла ни одного трофея. 21 ноября норвежца отправили в отставку.
Лучшим результатом МЮ в Премьер-лиге при Сульшере стало второе место в сезоне-2020/21. Также в 2021 году манчестерцы вышли в финал Лиги Европы, где уступили испанскому "Вильярреалу".
В 12 матчах нынешнего сезона чемпионата Англии МЮ набрал 17 очков и занимает седьмое место. Команда проиграла пять из семи последних матчей в АПЛ, в частности, 20 ноября уступила "Вотфорду" - 1:4.
- 10 ноября сообщалось, что новым главным тренером "Манчестер Юнайтед" может стать немец Ральф Рангник, являющийся руководителем по спорту и развитию московского "Локомотива".
- 17 ноября стало известно, что экстренер "Реала" Зинедин Зидан не собирается на работу в МЮ.
- 21 ноября "Ман Юнайтед" отправил Уле-Гуннара Сульшера в отставку.
- 22 ноября Зидан отклонил предложение "Манчестер Юнайтед", поскольку его жена не хочет переезжать в Англию.
- 23 ноября в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов "Ман Юнайтед" победил испанский "Вильярреал".
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