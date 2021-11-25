"Манчестер Юнайтед" нашел себе нового главного тренера в России

Об этом сообщает The Athletic .



По информации источника, 63-летний Ральф Рангник согласился возглавить "Ман Юнайтед". Стороны договорились о контракте на 6 месяцев. После этого немец хочет получить руководящий пост в структуре на 2 года.



Далее ход событий зависит от "Локомотива". Московский клуб должен дать согласие на расторжение контракта с Рангником. В МЮ считают, что этот пункт не станет проблемой.

С декабря 2018 года Манчестер Юнайтед тренировал Уле-Гуннар Сульшер. За это время команда не выиграла ни одного трофея. 21 ноября норвежца отправили в отставку.



Лучшим результатом МЮ в Премьер-лиге при Сульшере стало второе место в сезоне-2020/21. Также в 2021 году манчестерцы вышли в финал Лиги Европы, где уступили испанскому "Вильярреалу".

В 12 матчах нынешнего сезона чемпионата Англии МЮ набрал 17 очков и занимает седьмое место. Команда проиграла пять из семи последних матчей в АПЛ, в частности, 20 ноября уступила "Вотфорду" - 1:4.

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