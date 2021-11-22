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"Манчестер Юнайтед" нашел нового претендента на должность тренера, он готов оставить Месси

22 ноября, 2021 понедельник
15:24
Спорт

Главный тренер французского ПСЖ Маурисио Почеттино склоняется к тому, чтобы принять предложение английского "Манчестер Юнайтед"

Об этом сообщает BBC.

По информации источника, аргентинец Маурисио Почеттино не очень доволен работой во французском ПСЖ. Руководство парижского клуба не собирается прощаться со специалистом, но если тренер все же уйдет, то на замену пригласят Зинедина Зидана.

Контракт Маурисио Почеттино с французской командой действует до лета 2023 года.

С декабря 2018 года Манчестер Юнайтед тренировал Уле-Гуннар Сульшер. За это время команда не выиграла ни одного трофея. 21 ноября норвежца отправили в отставку.

Лучшим результатом МЮ в Премьер-лиге при Сульшере стало второе место в сезоне-2020/21. Также в 2021 году манчестерцы вышли в финал Лиги Европы, где уступил испанскому "Вильярреалу".

В 12 матчах нынешнего сезона чемпионата Англии МЮ набрал 17 очков и занимает седьмое место. Команда проиграла пять из семи последних матчей в АПЛ, в частности, 20 ноября уступила "Вотфорду" - 1:4.

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Уле-Гуннар Сульшер
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