"Манчестер Юнайтед" нашел нового претендента на должность тренера, он готов оставить Месси
Главный тренер французского ПСЖ Маурисио Почеттино склоняется к тому, чтобы принять предложение английского "Манчестер Юнайтед"
Об этом сообщает BBC.
По информации источника, аргентинец Маурисио Почеттино не очень доволен работой во французском ПСЖ. Руководство парижского клуба не собирается прощаться со специалистом, но если тренер все же уйдет, то на замену пригласят Зинедина Зидана.
Контракт Маурисио Почеттино с французской командой действует до лета 2023 года.
С декабря 2018 года Манчестер Юнайтед тренировал Уле-Гуннар Сульшер. За это время команда не выиграла ни одного трофея. 21 ноября норвежца отправили в отставку.
Лучшим результатом МЮ в Премьер-лиге при Сульшере стало второе место в сезоне-2020/21. Также в 2021 году манчестерцы вышли в финал Лиги Европы, где уступил испанскому "Вильярреалу".
В 12 матчах нынешнего сезона чемпионата Англии МЮ набрал 17 очков и занимает седьмое место. Команда проиграла пять из семи последних матчей в АПЛ, в частности, 20 ноября уступила "Вотфорду" - 1:4.
- 10 ноября сообщалось, что новым главным тренером "Манчестер Юнайтед" может стать немец Ральф Рангник, являющийся руководителем по спорту и развитию московского "Локомотива".
- 17 ноября стало известно, что экстренер "Реала" Зинедин Зидан не собирается на работу в МЮ.
- 21 ноября "Ман Юнайтед" отправил Уле-Гуннара Сульшера в отставку.
- 22 ноября Зидан отклонил предложение "Манчестер Юнайтед", потому что его жена не хочет переезжать в Англию.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.54
Покупка 26.54Продажа 26.8
-
EUR
Покупка 29.85Продажа 30.28
- Актуальное
- Важное