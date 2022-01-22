"Манчестер Юнайтед" на последних секундах вырвал победу у "Вест Хэма"
В 23-м туре чемпионата Англии по футболу "Манчестер Юнайтед" одолел "Вест Хэм"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
На "Олд Траффорд" победу МЮ в компенсированное арбитром время принес гол Маркуса Рашфорда.
Украинский вингер лондонцев Андрей Ярмоленко всю игру просидел в запасе.
"Манчестер Юнайтед" победил "Вест Хэм" 1:0, набрал 38 очков и поднялся на четвертое место. Лондонский клуб с 37 пунктами опустился на пятую позицию.
Чемпионат Англии
23-й тур
22 января
"Манчестер Юнайтед" – "Вест Хэм" 1:0
Гол : Рашфорд, 90+3
- Напомним, 22 января "Эвертон" на своем поле проиграл "Астон Вилле" в первой игре под руководством Данкана Фергюсона.
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