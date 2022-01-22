"Манчестер Юнайтед" на последних секундах вырвал победу у "Вест Хэма"

Бербок об угрозе российского вторжения в Украину: поведение РФ свидетельствует о том, что она продолжает говорить на другом языке

"Осторожнее со словами. Это не сериал и не спектакль": Аваков отреагировал на заявление Зеленского об угрозе оккупации Харькова и призвал его говорить "не о шашлыках"