"Манчестер Юнайтед" на последних минутах упустил победу над "Янг Бойз" в ЛЧ
В стартовом матче Лиги чемпионов английский "Манчестер Юнайтед" проиграл швейцарскому "Янг Бойз"
Об этом сообщает Еспресо.TV
МЮ вышел вперед на 13-й минуте после гола Криштиану Роналду. Но впоследствии англичане остались в меньшинстве после удаления Ван-Биссаки.
Во втором тайме "Манчестер Юнайтед" пропустил дважды. Сначала на 66-й минуте, а затем на последних секундах встречи. Победный гол для "Янг Бойз" забил Жордан Сибачо.
В этой группе также выступают "Аталанта" и "Вильярреал".
Лига чемпионов
1-й тур
14 сентября
"Янг Бойз" (Швейцария) - "Манчестер Юнайтед" (Англия) 2:1
Голы: Нгамалю, 66, Сибачо, 90 + 5 - Роналду, 13
Еспресо.TV проведет текстовую онлайн-трансляцию матча "Динамо" - "Бенфика"
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.59
Покупка 26.59Продажа 26.81
-
EUR
Покупка 31.29Продажа 31.68
- Актуальное
- Важное