"Манчестер Юнайтед" на последних минутах упустил победу над "Янг Бойз" в ЛЧ

Об этом сообщает Еспресо.TV



МЮ вышел вперед на 13-й минуте после гола Криштиану Роналду. Но впоследствии англичане остались в меньшинстве после удаления Ван-Биссаки.



Во втором тайме "Манчестер Юнайтед" пропустил дважды. Сначала на 66-й минуте, а затем на последних секундах встречи. Победный гол для "Янг Бойз" забил Жордан Сибачо.



В этой группе также выступают "Аталанта" и "Вильярреал".



Лига чемпионов



1-й тур



14 сентября



"Янг Бойз" (Швейцария) - "Манчестер Юнайтед" (Англия) 2:1



Голы: Нгамалю, 66, Сибачо, 90 + 5 - Роналду, 13

Еспресо.TV проведет текстовую онлайн-трансляцию матча "Динамо" - "Бенфика"