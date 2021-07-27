"Манчестер Юнайтед" договорился о трансфере самого дорогого футболиста "Реала"
"Манчестер Юнайтед" и мадридский "Реал" договорились о трансфере французского защитника Рафаэля Варана
Об этом сообщает авторитетный журналист Джанлука Ди Марцио в Twitter.
Трансфер Варана стоить "Манчестер Юнайтед" 50 млн евро. В будущем "Реал" может получить различные бонусы - все будет зависеть от успехов центрбэка на "Туманном Альбионе".
Медосмотр Рафаэля Варана запланирован на завтра. После этого о трансфере объявят официально.
Контракт Варана с "Реалом" действует до лета 2022 года. Француз выступает за "Реал" с 2011-го. В прошлом сезоне центрбэк провел 41 матчей во всех турнирах и забил 2 мяча. Ориентировочная трансферная стоимость защитника составляет 70 млн евро - самый большой показатель в команде.
В 2018 году Рафаэль Варан победил на чемпионате мира по футболу.
- В 2019 году "Реал" требовал за Варана 500 млн евро .
- 9 февраля стало известно, что Варан может сменить команду во время летнего трансферного окна
- 11 февраля сообщалось, что "Реал" готов продать Варана за 50 млн евро.
- 8 июля бывший капитан "Реала" Серхио Рамос подписал контракт с французским ПСЖ .
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