"Манчестер Юнайтед" договорился о трансфере самого дорогого футболиста "Реала"

Об этом сообщает авторитетный журналист Джанлука Ди Марцио в Twitter.



Трансфер Варана стоить "Манчестер Юнайтед" 50 млн евро. В будущем "Реал" может получить различные бонусы - все будет зависеть от успехов центрбэка на "Туманном Альбионе".



Медосмотр Рафаэля Варана запланирован на завтра. После этого о трансфере объявят официально.

Контракт Варана с "Реалом" действует до лета 2022 года. Француз выступает за "Реал" с 2011-го. В прошлом сезоне центрбэк провел 41 матчей во всех турнирах и забил 2 мяча. Ориентировочная трансферная стоимость защитника составляет 70 млн евро - самый большой показатель в команде.