"Манчестер Юнайтед" договорился о трансфере нападающего за 100 млн евро
Вингер дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо перейдет в "Манчестер Юнайтед"
Об этом сообщает в Twitter авторитетный футбольный инсайдер Фабрицио Романо.
Джейдон Санчо продолжит карьеру в АПЛ. "Манчестер Юнайтед" договорился с дортмундской "Боруссией" о трансфере 21-летнего англичанина за 90 млн евро. Сумма может вырасти еще больше, в соглашении прописаны бонусы.
По информации источника, Санчо получит пятилетний контракт. Финансовые условия не известны. Но ранее сообщалось, что он будет зарабатывать в МЮ более 250 тыс. фунтов в неделю.
Джейдон Санчо является воспитанником "Манчестер Сити". В 2017 году "Боруссия" выложила за него 7 млн евро. Сейчас Transfermarkt оценивает 21-летнего англичанина в 100 млн евро - это четвертый показатель среди всех футболистов мира.
В сезоне, который прошел, Санчо провел 38 матчей, забил 16 мячей и отдал 20 ассистов.
- 26 мая в Гданьске в финале Лиги Европы "Манчестер Юнайтед" проиграл "Вильярреала" по пенальти после ничьей 1: 1 в основное и дополнительное время.
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