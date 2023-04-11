"Манчестер Сити" забил три мяча и разбил "Баварию" в Лиге чемпионов

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Матч, проходивший в Англии, закончился со счетом 3:0. За "Манчестер Сити" в ворота "Баварии" забили Родри, Бернарду Силву и Эрлинг Холланд.

В среду, 19 апреля, "Ман Сити" и "Бавария" встретятся в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

Полуфиналы ЛЧ состоятся 9/10 и 16/17 мая. Финал пройдет 10 июня.

Лига чемпионов

Четвертьфинал. Первый матч

11 апреля

"Манчестер Сити" – "Бавария" 3:0

Голы: Родри, 27, Б. Силва, 70, Холланд, 76