"Манчестер Сити" забил три мяча и разбил "Баварию" в Лиге чемпионов
В первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов английский "Манчестер Сити" разгромно победил мюнхенскую "Баварию"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч, проходивший в Англии, закончился со счетом 3:0. За "Манчестер Сити" в ворота "Баварии" забили Родри, Бернарду Силву и Эрлинг Холланд.
В среду, 19 апреля, "Ман Сити" и "Бавария" встретятся в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.
Полуфиналы ЛЧ состоятся 9/10 и 16/17 мая. Финал пройдет 10 июня.
Лига чемпионов
Четвертьфинал. Первый матч
11 апреля
"Манчестер Сити" – "Бавария" 3:0
Голы: Родри, 27, Б. Силва, 70, Холланд, 76
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