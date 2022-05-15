Об этом сообщает Еспресо.TV.

Украинский защитник "Ман Сити" Александр Зинченко отыграл весь матч на левом фланге обороны. Его соотечественник Андрей Ярмоленко остался в запасе лондонцев.

"Вест Хэм" ушел на перерыв при преимуществе в два мяча. Дубль сделал Джеррод Бовен.

Команда Хосепа Гвардиолы сравняла счет во втором тайме. На 49-й минуте забил Джек Грилиш, еще один гол в свои ворота забил Владимир Цоуфал.

"Манчестер Сити" имел шанс вырвать победу на 86-й минуте, но Рияд Марез не реализовал пенальти.

Игра завершилась вничью 2:2. "Манчестер Сити" набрал 90 очков и перед заключительным туром сохранил лидерство. Команда Гвардиолы опережает на 4 балла "Ливерпуль", у которого есть матч в запасе и свою игру 37 тура проведет 17 мая в гостях против "Саутхэмптона".

В заключительном туре, 22 мая, "Ман Сити" сыграет дома с "Астон Виллой", а "Ливерпуль" примет "Вулверхэмптон".

"Вест Хэм" имеет 56 баллов и идет седьмым.

Чемпионат Англии

37-й тур

15 мая

"Вест Хэм" - "Манчестер Сити" 2:2

Голы : Бовен, 24, 45 - Грилиш, 49, Цоуфал (авт.)

На 86-й минуте Марез (Манчестер Сити) не реализовал пенальти.

12 мая Александр Зинченко помог "Манчестер Сити" одержать сверхважную победу в АПЛ над "Вулверхэмптоном".

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