"Манчестер Сити" за тур до финиша потерял важные очки в игре с "Вест Хэмом"
Лидер чемпионата Англии "Манчестер Сити" не смог переиграть в Лондоне "Вест Хэм" в 37-м туре Премьер-лиги
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Украинский защитник "Ман Сити" Александр Зинченко отыграл весь матч на левом фланге обороны. Его соотечественник Андрей Ярмоленко остался в запасе лондонцев.
"Вест Хэм" ушел на перерыв при преимуществе в два мяча. Дубль сделал Джеррод Бовен.
Команда Хосепа Гвардиолы сравняла счет во втором тайме. На 49-й минуте забил Джек Грилиш, еще один гол в свои ворота забил Владимир Цоуфал.
"Манчестер Сити" имел шанс вырвать победу на 86-й минуте, но Рияд Марез не реализовал пенальти.
Игра завершилась вничью 2:2. "Манчестер Сити" набрал 90 очков и перед заключительным туром сохранил лидерство. Команда Гвардиолы опережает на 4 балла "Ливерпуль", у которого есть матч в запасе и свою игру 37 тура проведет 17 мая в гостях против "Саутхэмптона".
В заключительном туре, 22 мая, "Ман Сити" сыграет дома с "Астон Виллой", а "Ливерпуль" примет "Вулверхэмптон".
"Вест Хэм" имеет 56 баллов и идет седьмым.
Чемпионат Англии
37-й тур
15 мая
"Вест Хэм" - "Манчестер Сити" 2:2
Голы : Бовен, 24, 45 - Грилиш, 49, Цоуфал (авт.)
На 86-й минуте Марез (Манчестер Сити) не реализовал пенальти.
- 12 мая Александр Зинченко помог "Манчестер Сити" одержать сверхважную победу в АПЛ над "Вулверхэмптоном".
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