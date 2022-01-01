"Манчестер Сити" вырвал победу у "Арсенала", Зинченко пропустил матч из-за коронавируса
В 21-м туре чемпионата Англии по футболу "Манчестер Сити" без больного COVID-19 украинца Александра Зинченко победил "Арсенал"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Александр Зинченко не попал в заявку на матч из-за того, что заболел коронавирусом.
Без украинца его одноклубники пропустили первыми. На 31-й минуте забил Букайо Сака. На 57-й минуте Рияд Марез реализовал пенальти и сравнял счет. А вскоре лондонцы остались в меньшинстве из-за удаления Габриэля.
Команда Хосепа Гвардиолы воспользовалась численным преимуществом в компенсированное арбитром время, когда забил Родри.
"Манчестер Сити" победил "Арсенал" 2:1, набрал 53 очка и укрепил лидерство в чемпионате Англии. Ближайшего преследователя – "Челси" – он опережает на 11 пунктов. "Арсенал" с 35 баллами – четвертый.
Чемпионат Англии
21-й тур
первое января
"Арсенал" – "Манчестер Сити" 1:2
Голы : Сака, 31- Марез, 57 (пен.), Родри, 90+3
Удаление : Габриэль, 59 ("Арсенал")
- Напомним, 29 декабря 2021 года "Манчестер Сити", за который выступает украинец Александр Зинченко, одержал 19-ю выездную победу и установил новый рекорд чемпионата Англии .
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.16
Покупка 27.16Продажа 27.47
-
EUR
Покупка 30.53Продажа 31.11
- Актуальное
- Важное