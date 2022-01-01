"Манчестер Сити" вырвал победу у "Арсенала", Зинченко пропустил матч из-за коронавируса

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Александр Зинченко не попал в заявку на матч из-за того, что заболел коронавирусом.

Без украинца его одноклубники пропустили первыми. На 31-й минуте забил Букайо Сака. На 57-й минуте Рияд Марез реализовал пенальти и сравнял счет. А вскоре лондонцы остались в меньшинстве из-за удаления Габриэля.

Команда Хосепа Гвардиолы воспользовалась численным преимуществом в компенсированное арбитром время, когда забил Родри.

"Манчестер Сити" победил "Арсенал" 2:1, набрал 53 очка и укрепил лидерство в чемпионате Англии. Ближайшего преследователя – "Челси" – он опережает на 11 пунктов. "Арсенал" с 35 баллами – четвертый.

Чемпионат Англии

21-й тур

первое января

"Арсенал" – "Манчестер Сити" 1:2

Голы : Сака, 31- Марез, 57 (пен.), Родри, 90+3

Удаление : Габриэль, 59 ("Арсенал")