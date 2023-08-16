"Манчестер Сити" - "Севилья": где и когда смотреть Суперкубок УЕФА
В среду, 16 августа, английский "Манчестер Сити" сыграет против испанской "Севильи" в финале Суперкубка УЕФА
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Традиционно в матче за Суперкубок УЕФА сразятся победители прошлого сезона Лиги чемпионов и Лиги Европы. В этом году - "Ман Сити" и "Севилья".
Букмекеры считают, что фаворитом является "Манчестер Сити". На выигрыш англичан дают коэффициент 1,44. В "Севилью" не верят вообще – 8,55. Ничья в основное время – 5,10.
"Ман Сити" никогда не играл в Суперкубке УЕФА, тогда как для "Севильи" это уже 7-й матч в истории.
Испанцы 5 раз проигрывали матч за Суперкубок УЕФА и одержали только 1 победу - в 2006 году.
Суперкубок УЕФА
16 августа
"Манчестер Сити" (Англия) - "Севилья" (Испания)
Пирей, стадион "Георгиос Караискакис"
Начало – 22:00
Трансляция - Мегого
- Вечером субботы, 10 июня, миланский "Интер" уступил английскому "Манчестер Сити" в финале Лиги чемпионов.
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