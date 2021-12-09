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"Манчестер Сити" решил продлить контракт с главным конкурентом украинца Зинченко

9 декабря, 2021 четверг
18:28
Спорт

Английский "Манчестер Сити" предложит новый контракт для флангового защитника Жоау Кансело

Об этом в Twitter сообщил авторитетный журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, в Манчестер Сити считают Жоау Кансело ключевым игроком и хотят предложить ему новый, более улучшенный контракт.

Руководство "Сити" начнет переговоры с 27-летним португальцем в 2022 году. Действующий контракт Кансело с клубом рассчитан до лета 2025 года.

Жоау Кансело перешел в "Манчестер Сити" из "Ювентуса" за 65 млн евро. На счету португальца 22 матча, 2 гола и 6 ассистов в этом сезоне за английский клуб.

В этом сезоне Александр Зинченко сыграл в АПЛ всего 3 матча, украинец провел на поле всего 145 минут. У универсального футболиста была травма, а после этого он проиграл конкуренцию Жоау Канселу.

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