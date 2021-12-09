"Манчестер Сити" решил продлить контракт с главным конкурентом украинца Зинченко
Английский "Манчестер Сити" предложит новый контракт для флангового защитника Жоау Кансело
Об этом в Twitter сообщил авторитетный журналист Фабрицио Романо.
По информации источника, в Манчестер Сити считают Жоау Кансело ключевым игроком и хотят предложить ему новый, более улучшенный контракт.
Руководство "Сити" начнет переговоры с 27-летним португальцем в 2022 году. Действующий контракт Кансело с клубом рассчитан до лета 2025 года.
Жоау Кансело перешел в "Манчестер Сити" из "Ювентуса" за 65 млн евро. На счету португальца 22 матча, 2 гола и 6 ассистов в этом сезоне за английский клуб.
В этом сезоне Александр Зинченко сыграл в АПЛ всего 3 матча, украинец провел на поле всего 145 минут. У универсального футболиста была травма, а после этого он проиграл конкуренцию Жоау Канселу.
- 26 ноября английский "Ньюкасл" заинтересовался в трансфере украинского футболиста "Ман Сити" Александра Зинченко.
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