"Манчестер Сити" - "Реал": где и когда смотреть повторный полуфинал Лиги чемпионов
Сегодня, 17 мая, мадридский "Реал" сыграет против английского "Манчестер Сити" в ответном полуфинале Лиги чемпионов
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В плей-офф мадридцы прошли английские "Ливерпуль" (5:2, 1:0) и "Челси" (2:0, 2:0), а "Манчестер Сити" выбил немецкие "Лейпциг" (7:0, 1:1) и "Баварию" (3:0, 1:1).
В решающем матче победитель противостояния встретится 10 июня в Стамбуле с прошедшим "Милан" итальянским "Интером".
Миланский "Интер" вышел в финал ЛЧ во второй раз в истории и впервые с сезона 2009/10. Тогда итальянская команда обыграла "Баварию" (2:0).
В первом матче "Реал" - "Манчестер Сити" была зафиксирована ничья 1:1.
Лига чемпионов
1/2 финала. 2-й матч
17 мая
"Манчестер Сити" (Англия) – "Реал" (Испания)
Манчестер, стадион "Этихад Стедиум"
Начало в 22:00
Прямая трансляция на Megogo
- 16 мая в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов итальянский "Интер" оказался лучше "Милана".
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