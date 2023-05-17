"Манчестер Сити" - "Реал": где и когда смотреть повторный полуфинал Лиги чемпионов

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В плей-офф мадридцы прошли английские "Ливерпуль" (5:2, 1:0) и "Челси" (2:0, 2:0), а "Манчестер Сити" выбил немецкие "Лейпциг" (7:0, 1:1) и "Баварию" (3:0, 1:1).

В решающем матче победитель противостояния встретится 10 июня в Стамбуле с прошедшим "Милан" итальянским "Интером".

Миланский "Интер" вышел в финал ЛЧ во второй раз в истории и впервые с сезона 2009/10. Тогда итальянская команда обыграла "Баварию" (2:0).

В первом матче "Реал" - "Манчестер Сити" была зафиксирована ничья 1:1.

Лига чемпионов

1/2 финала. 2-й матч

17 мая

"Манчестер Сити" (Англия) – "Реал" (Испания)

Манчестер, стадион "Этихад Стедиум"

Начало в 22:00

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