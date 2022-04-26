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"Манчестер Сити" - "Реал": где и когда смотреть полуфинал Лиги чемпионов

26 апреля, 2022 вторник
11:45
Спорт

Во вторник, 26 апреля, состоится первый полуфинальный матч Лиги чемпионов между английским "Манчестер Сити" и испанским "Реалом"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Игра пройдет в Манчестере на стадионе "Сити-оф-Манчестер" и начнется в 22:00. В Украине вживую матч покажет Megogo.

В четвертьфинале "Ман Сити" одолел испанский "Атлетико" - 1:0; 0:0. "Реал" обыграл английский "Челси" - 3:1; 2:3.

Лига чемпионов

1/2 финала. Первый матч

"Манчестер Сити" (Англия) – "Реал" (Испания)

26 апреля, 22:00

Манчестер, стадион "Сити оф Манчестер"

Прямая трансляция на Megogo

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