"Манчестер Сити" - "Реал": где и когда смотреть полуфинал Лиги чемпионов
Во вторник, 26 апреля, состоится первый полуфинальный матч Лиги чемпионов между английским "Манчестер Сити" и испанским "Реалом"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Игра пройдет в Манчестере на стадионе "Сити-оф-Манчестер" и начнется в 22:00. В Украине вживую матч покажет Megogo.
В четвертьфинале "Ман Сити" одолел испанский "Атлетико" - 1:0; 0:0. "Реал" обыграл английский "Челси" - 3:1; 2:3.
Лига чемпионов
1/2 финала. Первый матч
"Манчестер Сити" (Англия) – "Реал" (Испания)
26 апреля, 22:00
Манчестер, стадион "Сити оф Манчестер"
Прямая трансляция на Megogo
- 13 апреля стало известно, что в 1/2 финала Лиги чемпионов сыграют "Реал", "Ливерпуль", "Вильярреал" и "Манчестер Сити".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
30.91
Покупка 30.91Продажа 32.01
-
EUR
Покупка 33.04Продажа 34.43
- Актуальное
- Важное