"Манчестер Сити" разгромил "Брюгге" Соболя в Лиге чемпионов
В 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов английский "Манчестер Сити" разгромно победил бельгийский "Брюгге"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
"Брюгге" пропустил от "Манчестер Сити" при родных трибунах целых 5 голов. За англичан забили Жоау Канселу, Рияд Марез, оформивший дубль, Кайл Уокер и Коул Палмер.
Бельгийцы сумели забить всего один мяч. На 81-й минуте отставание сократил Ганс Ванакен. Украинский левый защитник "Брюгге" Эдуард Соболь провел на поле весь матч.
После 3-х матчей "Манчестер Сити" возглавил группу А с 6 баллами. "Брюгге" делит с ПСЖ второе-третье место, у команд по 4 балла, но у бельгийцев матч в запасе. Последнее место и 0 очков ву "Лейпцига".
Лига чемпионов
3-й тур
19 октября
"Брюгге" (Бельгия) - "Манчестер Сити" (Англия) 1:5
Голы: Ванакен, 81 - Канселу, 30 Марез, 43 (пен.), 84, Уокер, 53, Палмер, 67
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