"Манчестер Сити" разбил "Ливерпуль" и приблизился к "Арсеналу" в АПЛ
1 апреля в 29-м туре чемпионата Англии по футболу "Манчестер Сити" победил "Ливерпуль" со счетом 4:1
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В матче в Манчестере первым забил "Ливерпуль" – на 17-й минуте счет открыл Мохамед Салах. Команда Хосепа Гвардиолы ответила четырьмя голами. В первом тайме отличился Хулиан Альварес. После перерыва отличились Кевин де Брюйне, Илкай Гюндоган и Дженк Грилиш.
"Манчестер Сити" победил "Ливерпуль" 4:1, набрал 64 очка и приблизился к лидеру премьер-лиги - "Арсеналу" - на расстояние в 5 пунктов. "Ливерпуль" с 42 баллами идет пятым.
Чемпионат Англии
29-й тур
1 апреля
"Манчестер Сити" – "Ливерпуль" 4:1
Голы : Альварес, 27, де Брюйне, 46, Гюндоган, 53, Грилиш, 74 - Салах, 17
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