Об этом сообщает Еспресо.TV.

В матче в Манчестере первым забил "Ливерпуль" – на 17-й минуте счет открыл Мохамед Салах. Команда Хосепа Гвардиолы ответила четырьмя голами. В первом тайме отличился Хулиан Альварес. После перерыва отличились Кевин де Брюйне, Илкай Гюндоган и Дженк Грилиш.

"Манчестер Сити" победил "Ливерпуль" 4:1, набрал 64 очка и приблизился к лидеру премьер-лиги - "Арсеналу" - на расстояние в 5 пунктов. "Ливерпуль" с 42 баллами идет пятым.

Чемпионат Англии

29-й тур

1 апреля

"Манчестер Сити" – "Ливерпуль" 4:1

Голы : Альварес, 27, де Брюйне, 46, Гюндоган, 53, Грилиш, 74 - Салах, 17