"Манчестер Сити" прервал невероятную победную серию в АПЛ

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Украинский защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко продолжает восстанавливаться после болезни и не попал в заявку на матч.

В его отсутствие, "Саутгемптон" на 7-й минуте вывел вперед Кайл Уокер-Питерс. На 65-й минуте счет сравнял Эмерик Ляпорт.

Матч завершился вничью 1:1, из-за которой прервалась 12-матчевая победная серия "Манчестер Сити" в чемпионате Англии.

Несмотря на это, команда Хосепа Гвардиолы имеет 57 очков и продолжает лидировать в Премьер-лиге. Ближайшего преследователя – "Ливерпуль" – "Сити" опережает на 12 пунктов.

"Саутгемптон" с 25 баллами – 12-й.

Чемпионат Англии

23-й тур

22 января

"Саутгемптон" – "Манчестер Сити" 1:1

Голы : Уокер-Питерс, 7 - Ляпорт, 65