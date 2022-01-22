"Манчестер Сити" прервал невероятную победную серию в АПЛ
В 23 туре чемпионата Англии "Манчестер Сити" не смог переиграть в гостях "Саутгемптон" и прервал 12-матчевую победную серию
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Украинский защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко продолжает восстанавливаться после болезни и не попал в заявку на матч.
В его отсутствие, "Саутгемптон" на 7-й минуте вывел вперед Кайл Уокер-Питерс. На 65-й минуте счет сравнял Эмерик Ляпорт.
Матч завершился вничью 1:1, из-за которой прервалась 12-матчевая победная серия "Манчестер Сити" в чемпионате Англии.
Несмотря на это, команда Хосепа Гвардиолы имеет 57 очков и продолжает лидировать в Премьер-лиге. Ближайшего преследователя – "Ливерпуль" – "Сити" опережает на 12 пунктов.
"Саутгемптон" с 25 баллами – 12-й.
Чемпионат Англии
23-й тур
22 января
"Саутгемптон" – "Манчестер Сити" 1:1
Голы : Уокер-Питерс, 7 - Ляпорт, 65
- 19 января стало известно, что "Манчестер Сити" отказался продавать Александра Зинченко в испанский "Бетис"
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