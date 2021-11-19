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"Манчестер Сити" потерял ключевого футболиста за 100 млн евро из-за коронавируса

19 ноября, 2021 пятница
22:17
Спорт

​​Лидер английского "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне заразился коронавирусом

Об этом сообщает Manchester Evening News .

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола надеется, что Де Брюйне легко перенесет болезнь, ведь он вакцинирован.

Мы узнали об этом несколько дней назад. Здесь надо быть осторожным, от коронавируса умирают. Забудьте об игровом ритме и форме, ему нужно восстанавливаться. Де Брюйне был вакцинирован, поэтому надеюсь, все будет в порядке. Нас не беспокоит то, что он выпал из обоймы. Мы переживаем за его здоровье", - сказал Гвардиола.

В воскресенье, 21 ноября, "Манчестер Сити" в 12-м туре АПЛ примет "Эвертон".

На счету Кевина Де Брюйне 14 матчей, 3 гола и 1 ассист в этом сезоне. Футболист "Манчестер Сити" стоит 100 млн евро и считается одним из лучших в мире.

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Хосеп Гвардиола
Коронавирус
COVID-19
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