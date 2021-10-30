"Манчестер Сити" потерпел второе подряд поражение за неделю

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Украинский защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко участия в игре не принимал и остался в запасе. В его отсутствие одноклубники были вынуждены отыгрываться уже на 6-й минуте, когда "Кристалл Пелес" вывел вперед Уилфрид Заха.

В конце первого тайма положение команды Хосепа Гвардиолы стало еще сложнее из-за удаления Эмерика Ляпорта.

Лондонцы воспользовались численным преимуществом в конце матча, когда Конор Галлахер установил окончательный результат матча – 2:0 в пользу "Кристалл Пелес".

"Манчестер Сити" с 20 очками остался в турнирной таблице на третьем месте. Впереди "Челси", который имеет 25 пунктов и "Ливерпуль", у которого 22 балла. "Кристалл Пелес" с 12 очками – 13-й.

Чемпионат Англии

10-й тур

30 октября

"Манчестер Сити" - "Кристалл Пелес" 0:2

Голы : Заха, 6, Галлахер, 88

Удаление : Ляпорт, 45+2 (ТС).

27 октября в 1/8 финала Кубка английской лиги Андрей Ярмоленко помог "Вест Хэму" победить "Манчестер Сити" с Александром Зинченко в составе.

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