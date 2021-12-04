"Манчестер Сити" победил "Уотфорд" и захватил лидерство в чемпионате Англии
В 15-м туре чемпионата Англии "Манчестер Сити" победил "Уотфорд" и вышел на первое место в турнирной таблице
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Украинский футболист "Манчестер Сити" Александр Зинченко весь матч просидел в запасе. В его отсутствие команда Хосепа Гвардиолы не имела ощутимых проблем с соперником и уже на 63-й минуте довела счет до разгромного - забили оформившего дубль Рахим Стерлинг и Бернарду Силва.
"Уотфорд" ответил на это только голом Кучо на 74-й минуте.
"Манчестер Сити" победил "Уотфорд" 3:1, набрал 35 очков и вышел на первое место. Ливерпуль имеет 34 пункта и идет вторым. "Челси" с 33 баллами скатился на третью позицию.
Чемпионат Англии
15-й тур
4 декабря
"Вотфорд" – "Манчестер Сити" 1:3
Голы : Кучо, 74 - Стерлинг, 4, Силва, 31, 63
- Напомним, 4 декабря "Вест Хэм", за который выступает украинец Андрей Ярмоленко, неожиданно победил "Челси".
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