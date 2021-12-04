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"Манчестер Сити" победил "Уотфорд" и захватил лидерство в чемпионате Англии

4 декабря, 2021 суббота
21:22
Спорт

В 15-м туре чемпионата Англии "Манчестер Сити" победил "Уотфорд" и вышел на первое место в турнирной таблице

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Украинский футболист "Манчестер Сити" Александр Зинченко весь матч просидел в запасе. В его отсутствие команда Хосепа Гвардиолы не имела ощутимых проблем с соперником и уже на 63-й минуте довела счет до разгромного - забили оформившего дубль Рахим Стерлинг и Бернарду Силва.

"Уотфорд" ответил на это только голом Кучо на 74-й минуте.

"Манчестер Сити" победил "Уотфорд" 3:1, набрал 35 очков и вышел на первое место. Ливерпуль имеет 34 пункта и идет вторым. "Челси" с 33 баллами скатился на третью позицию.

Чемпионат Англии

15-й тур

4 декабря

"Вотфорд" – "Манчестер Сити" 1:3

Голы : Кучо, 74 - Стерлинг, 4, Силва, 31, 63

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