"Манчестер Сити" победил "Уотфорд" и захватил лидерство в чемпионате Англии

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Украинский футболист "Манчестер Сити" Александр Зинченко весь матч просидел в запасе. В его отсутствие команда Хосепа Гвардиолы не имела ощутимых проблем с соперником и уже на 63-й минуте довела счет до разгромного - забили оформившего дубль Рахим Стерлинг и Бернарду Силва.

"Уотфорд" ответил на это только голом Кучо на 74-й минуте.

"Манчестер Сити" победил "Уотфорд" 3:1, набрал 35 очков и вышел на первое место. Ливерпуль имеет 34 пункта и идет вторым. "Челси" с 33 баллами скатился на третью позицию.

Чемпионат Англии

15-й тур

4 декабря

"Вотфорд" – "Манчестер Сити" 1:3

Голы : Кучо, 74 - Стерлинг, 4, Силва, 31, 63